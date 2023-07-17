كثرة التثاؤب دلالة على الإصابة بـ 5 مشاكل صحية.. منها النوبة القلبية

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القاهرة - سامية سيد - التثاؤب هو عرض شائع للإرهاق أو الشعور بالملل، ويرتبط التثاؤب ببعض الهرمونات التي التي تزيد من معدل ضربات القلب وتسبب اليقظة لفترة وجيزة، لذا فإن التثاؤب عند التعب أو الملل هو محاولة جسمك لإبقائك في حالة تأهب واستيقاظ - ولو لفترة وجيزة فقط، وفي معظم الأوقات ، يكون التثاؤب طبيعيًا تمامًا، لكن قد يشير كثرة التثاؤب أحياناً إلى بعض المشكلات الصحية، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كنت تتثاءب بشكل مفرط - أي أكثر من ثلاث مرات في فترة 15 دقيقة، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة صحية.

كثرة التثاؤب دلالة على الإصابة بـ 5 مشاكل صحية1-توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق

الحرمان من النوم هو أحد أكثر العوامل شيوعًا وراء التثاؤب المفرط ومع ذلك ، يمكن أن يحدث هذا الحرمان بسبب أي حالة صحية أساسية مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق. انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم خطير يحتمل أن يتوقف فيه التنفس ويبدأ بشكل متكرر.

الشخير والشعور بالتعب حتى بعد نوم ليلة كاملة يعنى أنك قد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومي، وفقًا لمايو كلينك.

مع الأرق ، قد تواجه صعوبة في النوم ، أو البقاء نائمًا ، أو الحصول على نوم جيد ، كما توضح المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة.

2-الدواء

قد يكون التثاؤب المفرط ناتجًا عن تناول أدوية معينة، حيث يمكن لبعض مضادات الذهان أو مضادات الاكتئاب أن تسبب التثاؤب المفرط كأثر جانبي.

تأكد من عدم تناول أي من هذه الأدوية بدون وصفة طبية ، والتزم بتناولها وفقًا لتوجيهات الطبيب واطلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من التثاؤب المفرط.

3-اضطراب الدماغ

قد يكون التثاؤب المفرط مؤشراً على اضطراب في الدماغ. يمكن أن تسبب حالات مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد والصداع النصفي التثاؤب المفرط.

4-القلق أو التوتر

قد يكون التثاؤب المفرط بسبب القلق أو التوتر، وفي هذه الحالة قد يكون التثاؤب وسيلة للتعامل مع التوتر.

5-النوبة القلبية

يمكن أن يحدث التثاؤب المفرط في حالة النوبة القلبية، إذا تأثر إمداد الأكسجين حول الجسم، ومع ذلك ، لاحظ أن هذا ليس العرض الرئيسي للنوبة القلبية ، وبالتالي لا ينبغي أن تصاب بالذعر.