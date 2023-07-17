علاج صداع التوتر في المنزل بدون أدوية ب3 حيل مجربة

بيروت - نادين محمد - يتميز صداع التوتر بأنه صداع خفيف إلى متوسط يشبه الرباط الضيق حول رأسك وهو أحد أكثر أنواع الصداع شيوعًا ولم يتم تحديد أسبابه الدقيقة بعد. يحدث هذا الصداع عادة عندما يكون الشخص متوترًا أو مضغوطاً، وعادة ما ينتشر من مؤخرة العنق إلى مقدمة الرأس.

في حين أن هذا الإحساس وشدته يمكن أن يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن الألم قد يكون منهكًا للغاية، مما يسبب الحساسية للضوء والتعب لدى بعض الأشخاص.

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أعراض وعلاج صداع التوتر في المنزل

أسباب الصداع التوتري - الصورة من freepik

نوبات متكررة من الصداع تستمر من دقائق إلى أيام.

عادة ما يكون الألم ضاغطًا أو مشدودًا على جانبي الرأس ولكنه لا يتفاقم مع النشاط البدني.

على الرغم من أنك قد لا تعاني من الغثيان، فقد تعاني من نوبات من الحساسية للضوء أو الصوت.

صعوبة في التركيز

صعوبة النوم بسبب الألم

الشعور بالتهيج والتعب الشديد

أسباب صداع التوتر

النوم في غرفة باردة من أسباب الصداع التوتري - الصورة من freepik

على الرغم من أن السبب الدقيق للصداع الناتج عن التوتر غير واضح، إلا أنه يحدث بشكل عام عندما تصبح عضلات رقبتك وفروة رأسك متوترة بسبب الإجهاد المفرط أو تثبيت رأسك في وضع واحد لفترة طويلة. تشمل العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تقلصات العضلات إصابة الرأس أو التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

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أيضاً قد يسبب صرير الأسنان صداع التوتر عندما تلمس الأسنان العلوية الأسنان السفلية، يؤدي ذلك إلى إجهاد في المفاصل الصدغية الفكية (TMJ) - وهما المفصلان اللذان يربطان الفك بجمجمتك. هذا يؤدي إلى تهيج المفصل الفكي الصدغي ويؤدي إلى شكل من أشكال صداع التوتر. علاوة على ذلك، إليك بعض الأنشطة اليومية الشائعة التي تسبب صداع التوتر:

النوم في غرفة باردة أو في وضع غير طبيعي.

الإفراط في التدخين.

شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين.

عدوى البرد والجيوب الأنفية.

سوء التغذية.

إجهاد العين.

التعب.

ضوء الشمس الساطع.

التغيرات الهرمونية خلال فترة الحيض للمرأة أو أثناء انقطاع الطمث يمكن أن تعرضها لمزيد من الصداع.

الضغط.

الإرهاق مزمن .

النوم بشكل مفرط أو أقل من اللازم .

اليك طرق علاج الصداع واوجاع العضلات والعصبية بهذه الطريقة

علاج صداع التوتر

علاج صداع التوتر - الصورة من freepik

يعد الهدف الأساسي من علاج صداع التوتر هو تخفيف الألم والأعراض ومنع المزيد من النوبات. ويشمل تغييرات نمط الحياة والأدوية والتحكم في الإجهاد.

1-تعديلات نمط الحياة:

يمكنك تخفيف أعراض الصداع عن طريق إجراء تغييرات على روتينك اليومي مثل تجنب تناول الكافيين، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن العوامل التي تسبب صداع التوتر.

2-الأدوية:

تساعد المسكنات مثل الباراسيتامول والأسبرين والأسيتامينوفين والأيبوبروفين في تسكين الألم. ومع ذلك، يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناولها لمنع الآثار الجانبية المختلفة لهذه الأدوية عند استخدامها بشكل مفرط. علاوة على ذلك، يتم وصف مضادات الاكتئاب ومرخيات العضلات في بعض الحالات لمكافحة الأعراض المصاحبة لصداع التوتر.

التحكم في الإجهاد:

التأمل واليوجا والعلاج بالابر هي بعض التدابير الفعالة لعلاج صداع التوتر. نظرًا لأن التوتر يزيد من خطر إصابتك بهذه الحالة، يُنصح بالابتعاد عن التوتر.

علاج صداع التوتر في المنزل

في ما يلي بعض الطرق السريعة والبسيطة التي يمكنك استخدامها لتقليل الألم المصاحب لصداع التوتر.

أغلقي عينيك وأنت جالسة بشكل مريح على كرسي، افركي كفيك معًا ثم ضعيهما على عينيك.

عليك الضغط على عينيك بلطف لمدة 2-3 دقائق ثم اتركيها هذه النقطة تساعد في الاسترخاء وتهدئة العقل.

بردي أكياس الشاي لفترة قصيرة وضعيها على عينيك لمدة 5 دقائق تقريبًا.

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المصدر :nhs.uk