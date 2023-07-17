وجبات إفطار صحية لحرق دهون البطن



بيروت - نادين محمد - يلعب الإفطار دورًا مهمًا في حرق دهون البطن، لأن هذه الوجبة تحديدًا تحفز عملية التمثيل الغذائي عن طريق تعزيز توليد الحرارة من خلال حرق السعرات الحرارية المختزنة في الجسم.

عند تناول وجبة إفطار محفزة لحرق الدهون هذا من شأنه يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام لاحقًا، من ثم يضمن لكِ تناول وجبات مناسبة على مدار اليوم.

يقترح الخبراء مجموعة من الخيارات التي يمكن تناولها على الإفطار من شأنها تعزيز الشعور بالشبع و في الوقت نفسه تحفز حرق الدهون، الاستمرار في هذا النمط يمنحكِ لاحقًا بطن مسطح وقوام أكثر تناسقًا.

وجبات إفطار لحرق دهون البطن:



1- عجة السبانخ والبيض



المكونات:

3 بياض بيض

حفنة من أوراق السبانخ الطازجة

1/4 كوب طماطم مقطعة

1/4 كوب فطر مقطع

1/4 كوب فلفل رومي مقطع إلى مكعبات

1/4 ملعقة صغيرة زيت زيتون

الملح والفلفل حسب الذوق



عجة السبانخ والبيض للحرق-المصدرfreepik

سخني زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

أضيفي الطماطم المقطعة وشرائح الفطر ومكعبات الفلفل إلى المقلاة. اقليها لمدة 2-3 دقائق حتى تنضج.

تُضاف أوراق السبانخ الطازجة إلى المقلاة وتُطهى حتى تذبل.

في وعاء منفصل ، اخفقي بياض البيض حتى يصبح رغويًا. يتبل بالملح والفلفل.

يُسكب بياض البيض المخفوق في المقلاة ، ويغطي الخضار المقلية بالتساوي.

اترك الأومليت يطهى لمدة 2-3 دقائق.

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الفوائد الغذائية:

السبانخ: مليئة بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ،كما أنها غنية بالحديد وفيتامين ج وحمض الفوليك. كل هذا يساعد في الهضم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويعزز حرق الدهون.

بياض البيض: غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ، بياض البيض يعزز الشبع وويساعد على تقوية العضلات. كما أنها مصدر كبير للأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد في نمو العضلات وحرق الدهون.

2- الشوفان والتوت وبذور الشيا

المكونات المطلوبة:

1/2 كوب شوفان

1/2 كوب من حليب اللوز غير المحلى (أو أي حليب من اختيارك)

1/4 كوب زبادي يوناني

1 ملعقة طعام من بذور الشيا

1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

التوت الطازج (مثل الفراولة أو العنب البري أو التوت)

إضافات اختيارية: شرائح اللوز ، جوز الهند المبشور ، العسل

وجبة الشوفان والتوت وبذور الشيا-المصدرfreepik

تعليمات التحضير:

في وعاء بغطاء ، اخلطي الشوفان وحليب اللوز والزبادي اليوناني وبذور الشيا وخلاصة الفانيليا.

يقلب جيدًا لضمان خلط جميع المكونات بشكل متساوٍ.

أغلقي الوعاء وضعه في الثلاجة طوال الليل أو لمدة 4 ساعات على الأقل للسماح للشوفان وبذور الشيا بامتصاص السائل.

في الصباح ، حركي الشوفان جيدًا.

ضع فوقها التوت الطازج وأي طبقة إضافية من اختيارك ، مثل شرائح اللوز أو جوز الهند المبشور.

قومي بإضافة العسل

الفوائد الغذائية :

الشوفان: الشوفان الغني بالألياف يعزز الشعور بالامتلاء ويساعد على تسهيل الهضم. كما أنها تحتوي على النشا المقاوم الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق الدهون.

بذور الشيا: غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية ، تساهم بذور الشيا في الشعور بالشبع وتنظم مستويات السكر في الدم وتدعم عملية التمثيل الغذائي الصحية.

الزبادي اليوناني: يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين ويساعدك على الشعور بالشبع . كما أنه يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء وتساعد في إدارة الوزن.

التوت: مليء بمضادات الأكسدة والألياف ، يساعد التوت على التحكم في الشهية وتقليل الالتهاب وتعزيز حرق الدهون.

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3. وجبة الأوراق الخضراء



المكونات المطلوبة

1 موزة ناضجة

1 كوب سبانخ أو أوراق كرنب

1/2 كوب من حليب اللوز غير المحلى (أو أي حليب من اختيارك)

1/2 كوب قطع مانجو مجمدة

1/2 كوب قطع أناناس مجمدة

1 ملعقة طعام من بذور الشيا

إضافات اختيارية: شرائح فواكه طازجة ، جرانولا ، جوز هند مبشور ، مكسرات ، بذور ، وعسل

وجبة الأوراق الخضراء-المصدرfreepik

طريقة التحضير:

في الخلاط ، اخلطي الموز الناضج ، السبانخ أو أوراق الكرنب ، حليب اللوز ، قطع المانجو المجمدة ، قطع الأناناس المجمدة ، وبذور الشيا.

امزجي المكونات بسرعة عالية حتى يصبح الخليط ناعمًا ودسمًا. إذا لزم الأمر ، أضفِ المزيد من حليب اللوز للحصول على القوام المناسب.

أضفِ الطبقة التي تريدها ، مثل شرائح الفاكهة الطازجة أو الجرانولا أو جوز الهند المبشور أو المكسرات أو البذور أو العسل.

الفوائد الغذائية:

السبانخ : الخضروات الورقية مثل السبانخ منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فهي تساعد في الهضم ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي ، وتدعم فقدان الوزن.

الموز: غني بالبوتاسيوم والألياف ، يمد الموز الجسم بالطاقة ويعزز الهضم الصحي.

المانجو والأناناس: كلا الثمار منخفض في السعرات الحرارية وغني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. تساهم في الشعور بالشبع وتساعد على الهضم.

بذور الشيا: مليئة بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية من ثم تساعد على تخسيس الوزن.

