مجرب وسريع المفعول ..أفضل مشروب يهدئ ضربات القلب

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن شيء ما يهدئ ضربات القلب، المعروف أيضًا باسم نبضك، وهو عدد مرات ضربات قلبك في دقيقة واحدة. عادة ما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

عادةً ما يرتبط معدل ضربات القلب المنخفض أثناء الراحة باللياقة البدنية بشكل أفضل ويشير إلى أن عضلات قلبك في حالة جيدة للحفاظ على النبض المنتظم بسهولة. في المقابل، يرتبط ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري والوفيات.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي وتمارين التنفس وبعض الأطعمة والمشروبات على خفض معدل ضربات القلب إذا كان مرتفعًا جدًا.

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مشروب يهدئ ضربات القلب

تشير الدراسات إلى أن بعض المشروبات قد تخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم والكوليسترول وتحسن صحة القلب بشكل عام.

إليك أفضل مشروب يهدئ ضربات القلب لدمجه في نظامك الغذائي لصحة القلب بشكل عام.

1-الشاي الأسود

الصورة من FREEPIK

الشاي مليء بالمركبات الصحية للقلب مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول والتي يمكن أن تعمل على مكافحة الالتهاب. تابعت إحدى الدراسات أكثر من 80000 شخص على مدى ست سنوات، ووجدت أن الأشخاص الذين شربوا الشاي أكثر من مرة واحدة في الشهر لديهم تباطؤ بنسبة 1٪ سنويًا في الانخفاض المرتبط بالعمر في مستويات HDL.

2 -شاي ماتشا

الصورة من موقع AdobeStock

يعد شاي الماتشا هو مسحوق شاي أخضر ياباني قد يحميك من أمراض القلب، وهو أفضل مشروب يهدئ ضربات القلب وقد وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الرجال.

يساعد تناول الشاي الأخضر (أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم) قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء. أشارت الدراسة أيضًا إلى أن تناول الشاي الأخضر قد يقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول، ويقلل من ضغط الدم الانبساطي (DBP).

وجدت دراسة أخرى أن الشاي الأخضر يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب.

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3-شاي الكركديه

لا يحتوي شاي الكركديه على نكهة لاذعة وحيوية فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لقلبك، وقد تم استخدامه لسنوات كطريقة طبيعية لعلاج الأمراض الشائعة.

تشير الدراسات إلى أن الكركديه يمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم عن طريق السماح بتدفق الدم بسهولة أكبر. يمكنه أيضًا محاربة الالتهاب وتقليل معدل ضربات القلب بشكل عام.

4-عصير الطماطم

وجدت دراسة رصدية أجريت على مرضى يابانيين أن شرب كوب واحد من عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يحسن صحة القلب.

أشارت الأبحاث إلى أن عصير الطماطم يمكن أن يحسن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ببضعة ملليمترات من الزئبق بالإضافة إلى خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بنحو 3٪. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يخفض معدل ضربات القلب.

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5- الكاكاو

الصورة من موقع AdobeStock

يعد الكاكاو أفضل مشروب يهدئ ضربات القلب فهو ليس فقط طعمه لذيذًا، ولكن تناول الكاكاو باعتدال يمكن أن يحسن أيضًا صحة القلب. وجدت دراسة دنماركية أن تناول الكاكاو أو الأطعمة المحتوية على الكاكاو من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (Afib) بنسبة تصل إلى 10٪.

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المصدر: هيلث لاين