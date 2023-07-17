شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ضعف عضلة القلب.. مشروبات هتقويها وتحميك من مضاعفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عضلة القلب لها دورا مهم لجسم الإنسان، حيث أنها المسئولة عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين للأعضاء الحيوية، مما يساهم في مدها بالتغذية الدموية اللازمة، وهناك العديد من الحيل الطبيعية التي تساهم بشكل ملحوظ في تقويتها وحمايتها من التعرض لأي مضاعفات أو ضعف، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth"، ومنها:

- شاي الأخضر:يحتوي على مستويات من مركبات البوليفينول، التي تساعد في منع تصلب الشرايين، وتراكم المواد الدهنية على جدران الشرايين، وقد يساعد في تقليل الالتهاب ، كما أنها لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما تساعد في الحفاظ على صحة القلب، وتقوية عضلة القلب. - عين الجمل: المكسرات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات، فثبت أن عين الجمل يحسن وظائف الأوعية الدموية ويقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الالتهاب وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منه. -الكريز: غني بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، التي لها دور في تقليل الالتهاب ومنع تلف الخلايا في الجسم، وتعمل علي حماية القلب. - القهوة:تناول القهوة بانتظام يساعد بشكل ملحوظ في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، - الكاكاو :الكاكاو مليء بالمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحة القلب، حيث إنه غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة الفلافونويدية المعروفة بفوائدها القلبية، كما أنه يعمل علي تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. -الكركدية:غني بمضادات الأكسدة و مادة البوليفينول، وثبت أنه يساهم بشكل ملحوظ في خفقض ضغط الدم، والكولسترول في الدم.