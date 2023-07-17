شكرا لقرائتكم خبر عن سكر الحمل.. اعرفى أبرز النصائح للتعامل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكر الحمل يعد من الأمور التي تتعرض لها بعض النساء خلال فترة الحمل، ويعني ارتفاع نسبة السكر في الدم "الجلوكوز" الذي يبدأ أثناء الحمل، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يساعد علي التحكم في نسبة السكر والحد من التعرض للإرتفاع.

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لإرتفاع نسبته خلال فترة الحمل، ومنها:

- الفواكه والخضراوات، فيمكنك تناول السبانخ والبروكلى والخس والجزر والفلفل، والبازلاء، والفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي

-يمكنك تناول عصائر الفاكهة الطبيعية الخالية من إضافة السكر بها.

-تناول كميات معتدلة من البروتينات الخالية من الدهون.

-تناول كميات معتدلة من الحبوب، مثل الخبز، والمكرونة، والأرز، بالإضافة إلى الخضار النشوية، مثل: الذرة، والبازلاء.

- التقليل من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر، مثل المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، والمعجنات.

-تجني البطاطس المقلية، والأرز الأبيض، والحلويات،والمشروبات الغازية، لأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة بعد تناول مثل هذه الأطعمة.

-تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والكربوهيدرات الصحية، كالشوفان والشعير، والزبادي، واللحوم والأسماك، والمكسرات.

-قللي من تناول الحلويات، لأنها غنية بالدهون والسكريات التي تزيد من نسبة السكر بالدم.

- تناول الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون، وزيت الفول السوداني.