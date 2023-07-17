شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعتنى بأسنان طفلك منذ ظهورها؟.. اعرفى أبرز النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسابيع من مشاهدة طفلك وهو يسيل لعابه ، تكتشفين أخيرًا أول برعم أسنان صغير يظهر من خلال اللثة على مدى العامين المقبلين ، سيتم استبدال ابتسامة طفلك اللثوية تدريجياً بصفين من أسنان الطفل .

وحسب ما ذكره موقع webmd قد تكون أسنان الطفل صغيرة ، لكنها مهمة هم بمثابة عناصر نائبة لأسنان البالغين بدون مجموعة صحية من أسنان الطفل ، سيواجه طفلك صعوبة في المضغ والابتسام والتحدث بوضوح هذا هو السبب في أهمية العناية بأسنان الطفل والحفاظ عليها خالية من التسوس. بالبدء مبكرًا ، يعتاد طفلك على الروتين اليومي.





العناية بلثة طفلكيمكنك البدء في العناية بلثة طفلك على الفور لكن في البداية ، لن تتضمن الرعاية فرشاة أسنان ومعجون أسنان بدلاً من ذلك ، اتبع الخطوات التالية:

-احصل على منشفة ناعمة ومبللة أو قطعة من الشاش.

-امسحي بلطف لثة طفلك مرتين في اليوم على الأقل.

-امسحي لثة طفلك بشكل خاص بعد الرضاعة وقبل النوم .

-سيغسل ذلك البكتيريا ويمنعها من الالتصاق باللثة يمكن للبكتيريا أن تترك وراءها لوحة لزجة تلحق الضرر بأسنان الأطفال عند دخولها.





-تفريش أسنان طفلكعندما تبدأ أسنان الطفل الأولى بالظهور ، يمكنك الانتقال إلى فرشاة أسنان قد يقترح طبيب الأطفال الخاص بطفلك الانتظار حتى تخرج أربعة أسنان متتالية ؛ يوصي البعض الآخر بالانتظار حتى يبلغ الطفل عامين أو ثلاثة أعوام اختر فرشاة أسنان ذات:

-فرشاة ناعمة

-رأس صغير

-مقبض كبير

في البداية ، قم فقط بتبليل فرشاة الأسنان نقع الفرشاة في ماء دافئ لبضع دقائق قبل غسلها بالفرشاة يمكن أن ينعم الشعيرات أكثر.

-بمجرد ظهور الأسنان ، يمكنك البدء في استخدام معجون الأسنان بكمية حبة أرز يمكنك زيادة هذا إلى كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد عندما يبلغ طفلك 3 سنوات.

-الفلورايد معدن طبيعي يحمي الأسنان ويقويها من تكون التجاويف سيوفر استخدامه في وقت مبكر من حياة طفلك حماية إضافية للأسنان النامية ومع ذلك ، يوصي أطباء الأسنان ببدء استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد عندما يتمكن طفلك من بصق معجون الأسنان بشكل موثوق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يحصل الأطفال على كمية كبيرة من الفلورايد من مياه الشرب ويجب ألا يبتلعوا الفلورايد بتركيزه الموجود في معجون الأسنان.

-يتم نكهة العديد من معاجين أسنان الأطفال بأذواق ترضي الأطفال لتشجيعهم على تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل أكبر. حدد المفضلة لطفلك. ابحث أيضًا عن معاجين الأسنان التي تحمل ختم قبول جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA). هذا يدل على أن معجون الأسنان قد استوفى معايير ADA للسلامة والفعالية. أخيرًا ، اقرأ ملصق الشركة المصنعة لا ينصح باستخدام بعض معاجين الأسنان للأطفال دون سن معينة.

-اغسل أسنان طفلك مرتين في اليوم - في الصباح وقبل النوم مباشرة اقض دقيقتين في التنظيف بالفرشاة ، مع التركيز على جزء كبير من هذا الوقت على الأضراس الخلفية. هذه منطقة غالبًا ما تتطور فيها التجاويف أولاً.

-استبدل فرشاة الأسنان كل 3 أو 4 أشهر ، أو قبل ذلك إذا ظهرت عليها علامات التلف. لا تشارك فرشاة الأسنان مع الآخرين.

-يجب تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة حتى يكبر بما يكفي لحمل الفرشاة استخدم الخيط بمجرد ظهور جميع أسنان الطفل قد تكون أعواد الخيط أو الكمادات بدلاً من الخيط العادي أسهل لك ولطفلك استخدم الفرشاة والخيط قبل النوم بعد ذلك ، لا تعطِ طفلك أي طعام أو شراب ، باستثناء الماء ، حتى صباح اليوم التالي.

-استمر في الإشراف على العملية حتى يتمكن طفلك من الشطف والبصق دون مساعدة يحدث هذا عادة في حوالي سن السادسة وحتى هذا الوقت ، تذكر أن أفضل طريقة لتعليم الأطفال كيفية تنظيف أسنانهم هي أن يكونوا قدوة يحتذى بها إن السماح لطفلك بمراقبتك وأنت تغسل أسنانك يعلم أهمية نظافة الفم الجيدة.

-بعد أن يبلغ طفلك 6 سنوات ، يمكن أن يساعد شطف الفلورايد في منع تسوس الأسنان اسأل طبيب أسنانك عن المنتج المناسب تأكد من حصول طفلك على ما يكفي من الفلورايد ، مما يساعد في تقليل تسوس الأسنان. إذا كان مصدر المياه المحلي الخاص بك لا يحتوي على الفلورايد ، اسأل طبيب الأسنان أو الطبيب إذا كنت بحاجة إلى استخدام مكمل.

احترس من أي علامات على تسوس أسنان الطفل بقع بنية أو بيضاء أو حفر على الأسنان. إذا لاحظت أنت أو طبيب الأطفال أي مشاكل ، اصطحب طفلك إلى طبيب أسنان الأطفال لفحصه.

تظهر أسنان الأطفال في أوقات مختلفة. تحقق من هذا المخطط لمعرفة المزيد قد يستغرق الأمر عامين قبل أن تشق جميع أسنان الرضع طريقها عبر لثة طفلك تسمى العملية التي تظهر عند ظهور كل سن "التسنين" يمكن أن يكون وقتًا عصيبًا لك ولطفلك.

التسنين غير مريح لهذا السبب يبكي طفلك ويثير قلقه في الأيام أو الأسابيع التي تسبق ظهور أسنان الطفل. يمكن أن يظهر على الأطفال أعراض أخرى للتسنين أيضًا ، بما في ذلك:

-سيلان اللعاب

-تورم اللثة

-أعلى بقليل من درجة الحرارة العادية





فيما يلي بعض النصائح لتخفيف آلام التسنين لدى طفلك:

ح-لقات التسنين. دعي طفلك يمضغ على حلقة تسنين نظيفة وباردة أو قطعة قماش باردة. فقط تجنب إعطاء طفلك أي شيء صغير بما يكفي للاختناق. تجنب أيضًا حلقة التسنين بداخلها سائل يمكن أن ينكسر.

-فرك اللثة. افركي لثة طفلك بإصبع نظيف.

-مزيل للالم. يتم حك مسكنات الآلام الموضعية على اللثة. لا ينبغي أن تستخدم تلك التي تحتوي على البنزوكائين للتسنين. تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن مثل هذه المنتجات يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة تهدد الحياة أعطِ طفلك أسيتامينوفين من حين لآخر لتسكين الألم ، لكن اسألي طبيب الأطفال أولاً. لا تعط طفلك الأسبرين أبدًا . تم ربطه بحالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى متلازمة راي عند الأطفال.

-لا تقدم لطفلك عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى. قلل منهم إلى 4 أونصات يوميًا من عصير الفاكهة بنسبة 100٪. قدمي مشروبات وأطعمة غير سكرية في أوقات الوجبات ، واستخدمي العصير كعلاج فقط.

-المشروبات الحلوة - حتى الحليب - يمكن أن تستقر على الأسنان. يمكن أن يؤدي هذا إلى تسوس أسنان الطفل - المعروف أيضًا باسم تسوس الأسنان الناتج عن زجاجة الرضاعة . الأطفال الذين يتعرضون للخطر أيضًا هم الأطفال الذين غالبًا ما تغمس مصاصاتهم في السكر أو الشراب. يعتبر إعطاء الرضيع مشروبًا سكريًا في وقت القيلولة أو الليل ضارًا بشكل خاص لأن تدفق اللعاب ينخفض أثناء النوم. تتغذى البكتيريا على السكر من المشروبات المحلاة وتنتج حامضًا يهاجم أسنان الطفل.