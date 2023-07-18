شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تورم 5 أجزاء فى الجسم علامة على مرض الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد مسؤول عن أكثر من 500 عملية جسدية أساسية من بينها معالجة الطعام، ومحاربة الأمراض، وإزالة السموم من الدم، لذلك ، إذا تضرر الكبد بأي شكل من الأشكال، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة، وعندما يحتوي الكبد على الكثير من الدهون ، والتي تحدث غالبًا بسبب اتباع نظام غذائي سيء ، وزيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة، يتطور مرض الكبد الدهني، في هذا التقرير نتعرف على 5 أجزاء من الجسم قد يدل تورمها على مرض الكبد الدهني، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تليف الكبد هو اسم المرحلة الأخيرة من مرض الكبد الدهني، يحدث هذا بعد سنوات من إصابة الكبد، مما يؤدي إلى تندب العضو وتقلصه يمكن أن يسبب تليف الكبد تورمًا في خمسة أجزاء مختلفة من الجسم.

الساقين

عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، يتراكم الضغط في الأوردة، مما يؤدي إلى هذا التضخم يحد الضغط من تدفق الدم في الكبد ، ونتيجة لذلك، لا تستطيع الكلى إخراج الكثير من الملح من الجسم يجب أن يؤخذ في الاعتبار تورم الأوردة في القدمين بجدية.

الكاحل

تعد الوذمة ، التي تُعرف غالبًا باسم التورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين، أحد أعراض أمراض الكبد يمكن أن يسبب تورم الكاحلين مشاكل في القدرات الحركية ويسبب عدم الراحة.

القدم

في بعض المرضى، يمكن أن ينتشر التورم من الكاحل إلى القدمين أيضًا، وغالبًا ما يُنظر إلى القدم المتورمة كأثر جانبي ليوم شاق في العمل ولكن قد تكون هناك مشكلات أساسية للتورم المنتظم في القدمين.

البطن

في كثير من الأحيان، لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني إلا في مرحلة لاحقة، ويمكن أن يخطئ تشخيص التورم في البطن على أنه انتفاخ، إذا تُركت دون علاج ، فقد يتطور تورم البطن إلى سرطان أو فشل الكبد.

أطراف الأصابع

يعد تعجر الأصابع، حيث تتورم أطراف الأصابع وتصبح أكثر استدارة من المعتاد، من أعراض تليف الكبد، لذا يجب على الشخص استشارة الطبيب على الفور والحصول على العلاج في الوقت المناسب إذا استمرت الحالة.