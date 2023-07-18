شكرا لقرائتكم خبر عن الشخير والنوم.. أهم نصائح للتخلص منه بطرق صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من صدور أصوات مزعجة خلال النوم كما يطلق عليها "الشخير"، هذا الأمر له العديد من الأسباب التي تطلب في بعض الأحيان الذهاب للطبيب للتعرف علي حقيقة المشكلة المؤدية لهذا الأمر، ووفقا لموقع "everydayhealth"، أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من الشخير، ومنها:

-النوم على جانبي الجسم:

يساعد النوم على أحد جانبي الجسم في السماح لتدفق الهواء بسهولة ، ولذا يساهم في تقليل فرص الشخير ، وفي حالة إستمرار هذا العرض عليك التأكد من عدم وجود مشكلة بالظهر أو الرقبة.

-تجنب النوم علي الظهر:

قد يتسبب النوم على الظهر في بعض الأحيان إلى تحرك اللسان إلى مؤخرة الحلق، وبالتالي منع تدفق الهواء بشكل كامل،

-الحصول على قسط كافي من النوم

عليك النوم لمدة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات يوميا، حيث يتسبب الحرمان من النوم إلى الشخير الزائد، والسبب في هذا الأمر يرجع إلي عدم استرخاء عضلات الحلق وزيادة فرص الإصابة بانسداد مجرى الهواء.

-ا الإقلاع عن التدخين

يتسبب في تفاقم المشكلة ، لأن القيام بهذه العادة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس ، والحل هو الإقلاع عن هذه العادة.

-التخلص من الوزن الزائد:

يتسبب الوزن الزائد في تعرضك للشخير أثناء النوم، والسبب تقليل كمية الأنسجة الموجودة في الحلق المسببة للشخير، ولذا عليك تقليل عدد السعرات الحرارية من الطعام المتناول، مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم.