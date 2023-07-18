شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب تجعلك تضيف فطر عرف الأسد لنظامك الغذائى.. منها صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فطر عرف الأسد ، المعروف علميًا باسم Hericium erinaceus ، ليس فقط مثيرًا للاهتمام بصريًا ولكنه يقدم أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، اكتسب هذا الفطر شعبية كبيرة مؤخرًا لاسمه المثير للاهتمام وفوائده الصحية المذهلة، وإليك الأسباب التى تجعلك تدمج فطر عرف الأسد في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

يُعرف فطر عرف الأسد بقدرته على تعزيز الوظيفة الإدراكية، تحتوي على مركبات تحفز تكوين عامل نمو الأعصاب (NGF) في الدماغ ، والذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على خلايا الدماغ وتجديدها، قد يؤدي الاستهلاك المنتظم لفطر عرف الأسد إلى تحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.





2. تقليل الالتهابالخصائص المضادة للالتهابات لفطر عرف الأسد تجعله مفيدًا للأفراد الذين يعانون من التهاب مزمن. عن طريق الحد من الالتهابات ، قد تساعد هذه الفطريات في تخفيف أعراض حالات مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب ، وقد تعزز الصحة العامة.





3. تعزيز جهاز المناعةيحتوي فطر عرف الأسد على مركبات مختلفة يمكن أن تعزز استجابة الجهاز المناعي، قد يساعد استهلاك هذا الفطر في زيادة نشاط بعض الخلايا المناعية وتحفيز إنتاج مركبات مفيدة مثل السيتوكينات ، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة القوي.





4. صحة الجهاز الهضمييتميز فطر عرف الأسد بصفات حيوية ، مما يعني أنه يوفر الغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، من خلال تعزيز نمو هذه البكتيريا ، يمكن أن تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، وتحسين الهضم ، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي ، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.





5. تجديد العصبإن إنتاج NGF الذي يوفره فطر عرف الأسد ليس مفيدًا فقط لصحة الدماغ ولكن أيضًا لتجديد الأعصاب، من خلال تعزيز نمو وترابط الأعصاب التالفة ، قد يفيد فطر عرف الأسد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو أولئك الذين يتعافون من إصابات الأعصاب.





6. قوة مضادات الأكسدةفطر عرف الأسد غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة ، قد تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والاضطرابات التنكسية العصبية.





7. تحسين المزاج والصحة العقليةنظرًا لقدرتها على تعزيز إنتاج NGF ، يُعتقد أن فطر عرف الأسد له تأثيرات إيجابية على الحالة المزاجية والصحة العقلية، قد تساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب وتساهم في الشعور العام بالرفاهية.





8. الوقاية المحتملة من السرطانتشير الأبحاث الأولية إلى أن فطر عرف الأسد له خصائص مضادة للسرطان، أظهرت بعض الدراسات أن بعض المركبات الموجودة في هذا الفطر يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية وتحفز موت الخلايا المبرمج ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرها على أنواع مختلفة من السرطان.