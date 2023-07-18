شكرا لقرائتكم خبر عن حل الكلمات المتقاطعة والشطرنج أفضل طرق للوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة موناش بأستراليا أن استخدام الكمبيوتر والكلمات المتقاطعة والألعاب مثل الشطرنج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتجنب كبار السن من الإصابة بالخرف مقارنة بطرق أخرى مثل: الحياكة أو الرسم أو التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

وسحب الباحثون بيانات من 10318 أستراليًا تبلغ أعمارهم 70 عامًا فأكثر يشاركون في مشروع ASPREE والدراسة الفرعية ALSOP (دراسة ASPREE الطولية لكبار السن).

ووجدوا أن المشاركين الذين يشاركون بشكل روتيني في محو الأمية للكبار ومهام الحدة العقلية مثل فصول التعليم وحفظ المجلات والكلمات المتقاطعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 9-11٪ مقارنة بأقرانهم.

الهوايات الإبداعية مثل الحياكة ، والرسم ، والمزيد من الأنشطة مثل القراءة ، قللت من المخاطر بنسبة 7 %.

في المقابل ، لم يرتبط حجم الشبكة الاجتماعية لشخص ما وتكرار النزهات الخارجية إلى السينما أو المطعم بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

في عام 2022 ، كان 55 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الخرف ، مع 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

قالت المؤلفة الرئيسية البروفيسورة جوان رايان ، من كلية الصحة العامة والطب الوقائي ، إن تحديد استراتيجيات للوقاية من الخرف أو تأخيره يمثل أولوية عالمية كبيرة.

وأضافت: "لقد أتيحت لنا فرصة فريدة لسد فجوة في المعرفة من خلال التحقيق في مجموعة واسعة من أنشطة إثراء نمط الحياة التي يقوم بها كبار السن في كثير من الأحيان، وتقييم أي منها يتماشى بشدة مع تجنب الخرف".

وتابعت "أعتقد أن ما تخبرنا به نتائجنا هو أن التلاعب النشط بالمعرفة المخزنة سابقًا قد يلعب دورًا أكبر في الحد من مخاطر الخرف من الأنشطة الترفيهية الأكثر سلبية قد يكون الحفاظ على العقل نشيطًا ومواجهة التحدي أمرًا مهمًا بشكل خاص."

شملت الأنشطة الترفيهية التي تم تقييمها ما يلي:

-أنشطة محو أمية الكبار مثل فصول تعليم الكبار ، واستخدام الكمبيوتر ، وحفظ المجلات

-مهام الحدة العقلية مثل إكمال الاختبارات والكلمات المتقاطعة ولعب الشطرنج

-الهوايات الإبداعية مثل النجارة أو الحياكة أو الرسم

-المزيد من الأنشطة السلبية مثل متابعة الأخبار أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى

-أنشطة الشبكات الاجتماعية مثل التفاعل مع الأصدقاء

-الرحلات المخطط لها مثل الذهاب إلى مطعم أو متحف أو سينما.

إن النتائج لا تستبعد أن أولئك الذين ينجذبون بشكل طبيعي إلى أنواع الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالصحة المعرفية لديهم أيضًا سمات شخصية محددة كانت مفيدة بخلاف ذلك ، أو ربما كان لديهم بشكل عام سلوكيات صحية أفضل.

وأوضح الباحثون أنه "في حين أن الانخراط في أنشطة محو الأمية والحدة العقلية قد لا يكون بمثابة حبة سحرية لتجنب الخرف ، إذا كان هذا هو هدفك وكان عليك أن تختار ، فإن أبحاثنا تشير بالتأكيد إلى أن هذه هي الأنشطة التي من المرجح أن تدعم الصحة المعرفية الجيدة لفترات طويلة." .