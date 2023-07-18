هل يؤدى قصور الغدة الدرقية إلى آلام المفاصل؟

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القاهرة - سامية سيد - تلعب الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة في رقبتك ، دورًا حيويًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، ورغم أنها ترتبط بشكل شائع بأعراض مثل التعب وتغيرات الوزن واضطرابات المزاج، تشير الأبحاث إلى أن ضعف الغدة الدرقية يمكن أن يساهم أيضًا في آلام المفاصل، في هذا التقرير نتعرف على الصلة بين الغدة الدرقية وآلام المفاصل، بحسب موقع "هيلث شوت".

الغدة الدرقية وألم المفاصل: هل هناك علاقة بينهما؟

يعد فهم الارتباط بين الغدة الدرقية وآلام المفاصل أمرًا بالغ الأهمية في تشخيص مختلف الحالات المرتبطة بالغدة الدرقية وإدارتها.

تلعب الغدة الدرقية دورًا حيويًا في تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الهرمونات التي تؤثر على كل عضو في الجسم تقريبًا. عندما يحدث خلل في وظيفة الغدة الدرقية ، يمكن أن يؤدي إلى اختلالات هرمونية ، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك آلام المفاصل.

أنواع اضطرابات الغدة الدرقية التي يمكن أن تسهم في آلام المفاصل:1. قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو الحالة التي تنتج فيها الغدة الدرقية كميات غير كافية من هرمونات الغدة الدرقية. كثيرا ما يلاحظ آلام المفاصل لدى الأفراد المصابين بقصور الغدة الدرقية. غالبًا ما يصيب الركبتين والوركين والكتفين واليدين.

الآلية الدقيقة وراء هذا الارتباط ليست مفهومة تمامًا ، لكن يُعتقد أن الاختلالات الهرمونية التي يسببها قصور الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل، مما يؤدي إلى الألم والتصلب.

2. فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية لدى الشخص كمية زائدة من هرمونات الغدة الدرقية. في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية يتجلى عادة بأعراض مثل فقدان الوزن وسرعة ضربات القلب والرعشة ، يمكن أن يكون ألم المفاصل موجودًا أيضًا.

في هذه الحالة ، يُعتقد أن آلام المفاصل مرتبطة بالتكسر السريع لأنسجة العظام وزيادة ارتشاف العظام الذي يمكن أن يحدث مع فرط نشاط الغدة الدرقية.

3. أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية

بصرف النظر عن هذين المرضين، يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية، مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ومرض جريفز ، آلامًا في المفاصل.

يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية بالخطأ مسبباً الالتهاب. يمكن أن ينتشر الالتهاب إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك المفاصل ، مما يسبب الألم والتورم وتقليل الحركة. من المهم أن ندرك أن آلام المفاصل وحدها لا تكفي لتشخيص اضطراب الغدة الدرقية ، حيث أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تسهم في آلام المفاصل.

علاج آلام المفاصل المرتبطة بالغدة الدرقية

يتضمن علاج آلام المفاصل المرتبطة باضطرابات الغدة الدرقية في المقام الأول إدارة حالة الغدة الدرقية الكامنة. غالبًا ما يُعالج قصور الغدة الدرقية بالعلاج ببدائل هرمون الغدة الدرقية الاصطناعية.

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، قد يشمل العلاج أدوية لقمع إنتاج هرمون الغدة الدرقية أو ، في بعض الحالات ، التدخل الجراحي أو العلاج باليود المشع لتقليل نشاط الغدة الدرقية.