شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى موسم الصيف يجب حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والطريقة الأكثر شمولاً لحماية البشرة هى تناول مضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد في الحماية من أشعة الشمس الضارة، وإليك أفضل الأطعمة التى توفر المغذيات النباتية حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

أهم 5 أطعمة نباتية توفر فوائد طبيعية للوقاية من أشعة الشمس1. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة من المصادر للبيتا كاروتين، والتى تحولها أجسامنا إلى فيتامين أ، تعمل البيتا كاروتين كمضادات أكسدة قوية، وتحمي الخلايا من الأكسدة التي تسرع الشيخوخة وتسبب الأمراض.

تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين C الذى يحارب الجذور الحرة ويحمى بشرتنا، وفقًا لمجلة ريدرز دايجست، وجد باحثون بريطانيون أن الأطعمة الغنية بفيتامين سى تقلل من خطر ظهور التجاعيد بنسبة 36%.

2. السبانخ

السبانخ مصدر ممتاز لفيتامين ج وفيتامين هـ، وخاصة فيتامين أ، هذه الفيتامينات يمكن أن تحمى البشرة من خلال تزويدنا بفوائد صحية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يحتوى السبانخ أيضًا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى يمكن أن تقلل الالتهاب وتحمى بشرتك من حروق الشمس وسرطان الجلد.

3. الطماطم

الطماطم غنية جدًا بالليكوبين، والتى يمكن أن تحمى بشرتنا من أضرار أشعة الشمس والسرطان، يتم الحصول على نحو 85% من الليكوبين فى النظام الغذائى الغربى من الطماطم وأفضل مكان للعثور عليه هو معجون الطماطم.

وأظهرت دراسة حديثة نُشرت فى مجلة الأمراض الجلدية البريطانية أن معجون الطماطم، الذى يحتوى على مادة الليكوبين يحمى من التلف الضوئى الناتج عن الشمس.

4. الشيكولاتة الداكنة

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التى تسمى الفلافونويد، والتى يمكن أن تعزز صحة البشرة من آثار التعرض لأشعة الشمس وتمنع شيخوخة الجلد.

يحتوى الكاكاو على مضادات أكسدة أكثر من التوت الأزرق أو الشاى الأخضر، وكلما كانت الشيكولاتة أغمق كلما زادت نسبة الكاكاو التى أعطتها نسبة عالية من الفلافونويد.

5. الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على مادة الكاتيكين، وهى أحد مضادات الأكسدة النشطة التى تجعل بشرتك أكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وشيخوخة الجلد المبكرة .

ويحتوى الشاى الأخضر أيضًا على مادة البوليفينول التى تحمى بشرتك من التعرض للجذور الحرة وتعزز الحماية المضادة للأكسدة، شرب كوبين أو أكثر من الشاى الأسود أو الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.