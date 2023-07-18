شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عودة تطعيم الأطفال عالميا باللقاحات المنقذة للحياة بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الجديدة علامات واعدة على انتعاش خدمات التحصين في بعض البلدان، ولكن لاسيما في البلدان منخفضة الدخل، لا تزال التغطية أقل من مستويات ما قبل الجائحة مما يعرض الأطفال لخطر جسيم من تفشي الأمراض.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، وصلت خدمات التحصين العالمية إلى 4 ملايين طفل إضافي في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث كثفت البلدان جهودها لمعالجة التراجع التاريخي في التحصين الناجم عن وباء كورونا.

وفقًا للبيانات المنشورة اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في عام 2022، فقد 20.5 مليون طفل لقاحًا أو أكثر تم تسليمه من خلال خدمات التحصين الروتينية، مقارنة بـ 24.4 مليون طفل في عام 2021، وعلى الرغم من هذا التحسن، فقد لا يزال العدد أعلى من 18.4 مليون طفل فاتهم في عام 2019 قبل الاضطرابات المرتبطة بالوباء، مما يؤكد الحاجة إلى استمرار جهود التعافي وتعزيز النظام.

يستخدم لقاح ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP) كعلامة عالمية لتغطية التحصين.

وقالت المنظمة ، إنه من بين 20.5 مليون طفل فاتهم جرعة واحدة أو أكثر من لقاحات الثلاثيDTP في عام 2022 ، لم يتلق 14.3 مليونًا جرعة واحدة، ما يسمى بالأطفال الذين لا يتناولون جرعة واحدة، يمثل الرقم تحسنا عن 18.1 مليون طفل بدون جرعة في عام 2021 لكنه لا يزال أعلى من 12.9 مليون طفل في عام 2019.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "هذه البيانات مشجعة، وتثني على أولئك الذين عملوا بجد لاستعادة خدمات التحصين المنقذة للحياة بعد عامين من الانخفاض المستمر في تغطية التحصين"، لكن المعدلات العالمية والإقليمية لا تروي القصة كاملة وتخفي الإجحاف الشديد والمستمر، عندما تتأخر البلدان والمناطق، يدفع الأطفال الثمن.

وأضاف، إنه لم تحدث المراحل الأولى من التعافي في التحصين العالمي بشكل متساوٍ، مع تركيز التحسن في عدد قليل من البلدان، التقدم في البلدان ذات الموارد الجيدة مع عدد كبير من الأطفال الرضع، مثل الهند وإندونيسيا، يخفي انتعاشًا أبطأ أو حتى انخفاضات مستمرة في معظم البلدان منخفضة الدخل، لا سيما لقاح الحصبة.

من بين 73 دولة سجلت انخفاضًا كبيرًا في التغطية أثناء الجائحة، تعافى 15 بلدًا إلى مستويات ما قبل الجائحة، و 24 دولة في طريقها إلى الانتعاش، والأكثر إثارة للقلق، 34 دولة استمرت في الانخفاض، هذه الاتجاهات المتعلقة صدى الأنماط التي شوهدت في المقاييس الصحية الأخرى، يجب على البلدان أن تضمن تسريع جهود اللحاق بالركب والتعافي وتعزيز الجهود للوصول إلى كل طفل باللقاحات التي يحتاجها، ولأن التحصين الروتيني ركيزة أساسية للرعاية الصحية الأولية، اغتنام الفرصة لإحراز تقدم في القطاعات الصحية الأخرى ذات الصلة .

واكد، إن التطعيم ضد الحصبة، هو أحد أكثر مسببات الأمراض المعدية - لم يتعاف مثل اللقاحات الأخرى، مما عرض 35.2 مليون طفل إضافي لخطر الإصابة بالحصبة، زادت تغطية الجرعة الأولى من الحصبة إلى 83% في عام 2022 من 81% في عام 2021 لكنها ظلت أقل من 86% التي تحققت في عام 2019، ونتيجة لذلك، في العام الماضي، فقد 21.9 مليون طفل التطعيم الروتيني ضد الحصبة في عامهم الأول من العمر، 2.7 مليون أكثر من عام 2019 - بينما لم يتلق 13.3 مليونًا جرعتهم الثانية، مما يعرض الأطفال في المجتمعات غير الملقحة لخطر تفشي المرض.

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، "يكمن وراء هذا الاتجاه الإيجابي تحذير خطير"، إلى أن تُصلح المزيد من البلدان الفجوات في تغطية التحصين الروتينية، سيظل الأطفال في كل مكان معرضين لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكننا الوقاية منها والوفاة منها، الفيروسات مثل الحصبة لا تتعرف على الحدود، يجب تعزيز الجهود على وجه السرعة لتعويض الأطفال الذين فاتهم التطعيم، مع استعادة وتحسين خدمات التحصين من مستويات ما قبل الجائحة.

تشير البيانات إلى أن البلدان التي كانت تتمتع بتغطية ثابتة ومستدامة في السنوات التي سبقت الجائحة أصبحت أكثر قدرة على تثبيت خدمات التحصين منذ ذلك الحين،على سبيل المثال، أظهرت جنوب آسيا، التي أبلغت عن زيادات تدريجية ومستمرة في التغطية في العقد السابق للوباء، انتعاشًا أسرع وأقوى من المناطق التي عانت من انخفاضات طويلة الأمد، مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تواجه المنطقة الأفريقية، المتخلفة في التعافي، تحديا إضافيا، مع تزايد عدد الأطفال، يجب على البلدان توسيع نطاق خدمات التحصين الروتينية كل عام من أجل الحفاظ على مستويات التغطية.

زادت تغطية لقاح DTP3 في 57 دولة منخفضة الدخل بدعم من مؤسسة جافى، إلى 81% في عام 2022 ، زيادة كبيرة من 78% في عام 2021 - مع انخفاض عدد الأطفال الذين لا يتلقون جرعة من اللقاحات الأساسية بمقدار 2 مليون في هذه البلدان. ومع ذلك، تركزت الزيادة في تغطية اللقاح الثلاثى من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكية DTP3 في البلدان المنفذة للتحالف العالمي جافي في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، مع عدم قيام البلدان منخفضة الدخل بعد بزيادة التغطية - مما يشير إلى العمل المتبقي لمساعدة إعادة بناء النظم الصحية الأكثر ضعفًا.

قال الدكتور سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي، "إنه لأمر مطمئن، بعد الاضطراب الهائل الذي أحدثه الوباء، أن نرى التحصين الروتيني يحقق مثل هذا التعافي القوي في البلدان المدعومة من جافي، لا سيما فيما يتعلق بتقليل عدد الأطفال الذين لا يحصلون على جرعة صفرية" من جافي، تحالف اللقاحات، "ومع ذلك، من الواضح أيضًا من هذه الدراسة المهمة أننا بحاجة إلى إيجاد طرق لمساعدة كل بلد على حماية شعوبه، وإلا فإننا نواجه خطر ظهور مسارين، حيث تتفوق البلدان الأكبر وذات الدخل المتوسط ​​الأدنى البقية."

لأول مرة، تجاوزت تغطية التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري مستويات ما قبل الجائحة، وصلت برامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري التي بدأت قبل الجائحة إلى نفس العدد من الفتيات في عام 2022 مقارنة بعام 2019، ومع ذلك، كانت التغطية في عام 2019 أقل بكثير من الهدف 90%، وظل هذا صحيحًا في عام 2022، حيث بلغ متوسط ​​التغطية في برامج فيروس الورم الحليمي البشري 67% في البلدان ذات الدخل المرتفع و 55% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يهدف تنشيط فيروس الورم الحليمي البشري الذي تم إطلاقه حديثًا، بقيادة تحالف Gaviجافي ، إلى تعزيز تقديم البرنامج الحالي وتسهيل المزيد من المقدمات.

يعمل العديد من أصحاب المصلحة على تسريع التعافي في جميع المناطق وعبر جميع منصات اللقاحات، في وقت سابق من عام 2023، أطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيس ، جنبًا إلى جنب مع Gaviمؤسسة جافي ومؤسسة Bill & Melinda Gates وشركاء آخرين ، حملة " The Big CatchUp " ، وهي حملة عالمية للاتصالات والدعوة، تدعو الحكومات إلى اللحاق بالأطفال الذين فاتتهم اللقاحات أثناء الجائحة.

وإعادة خدمات التحصين إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتعزيزها للمضي قدمًا من خلال:

1. مضاعفة التزامهم بزيادة تمويل التحصين والعمل مع أصحاب المصلحة لإطلاق الموارد المتاحة، لاستعادة الخدمات المعطلة والمرهقة على وجه السرعة وتنفيذ جهود اللحاق بالركب.

2.تطوير سياسات جديدة تمكِّن الممنعين من الوصول إلى الأطفال الذين ولدوا قبل الجائحة مباشرة أو أثناءها والذين تجاوزوا السن الذي كانوا سيحصلون فيه على التطعيمات الروتينية.

3.تعزيز خدمات التحصين والرعاية الصحية الأولية - بما في ذلك أنظمة الصحة المجتمعية - والتصدي لتحديات التمنيع النظامي لتصحيح الركود طويل الأمد في التطعيم والوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشًا، وبناء الثقة باللقاحات والحفاظ عليها وقبولها من خلال المشاركة مع المجتمعات ومقدمي الخدمات الصحية.