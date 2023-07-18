ما هي أعراض التهاب المعدة وكيفية الوقاية منها؟

بيروت - نادين محمد - قد يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة التهاب المعدة، وبسبب أعراضه غير الملحوظة فقد لا يكتشف الشخص المشكلة إلا بعد وقت، حيث يمكن أن يتسبب في الشعور بالغثيان وعسر الهضم، وبالتالي يصيب البطانة الواقية للمعدة.

وفي "الجميلة" إليكِ أعراض التهاب المعدة، وأسباب الإصابة به.

ما هو التهاب المعدة؟

(مصدر الصورة freepik)

التهاب المعدة هو التهاب يصيب البطانة الواقية للمعدة، ويشمل التهاب المعدة الحاد التهابًا حادًا ومفاجئًا، بينما ينطوي التهاب المعدة المزمن على التهاب طويل الأمد يمكن أن يستمر لسنوات إذا تُرك دون علاج.

أبرز أعراض التهاب المعدة التي يمكن ملاحظتها

لا يسبب التهاب المعدة أعراضًا ملحوظة لدى الجميع، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

- غثيان

- التقيؤ

- شعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن، خاصة بعد تناول الطعام

- عسر الهضم

إذا كنت مصابة بالتهاب المعدة التآكلي، فقد تواجهي أعراضًا مختلفة ، بما في ذلك:

- براز أسود قطراني

- تقيؤ الدم أو مادة تشبه القهوة المطحونة

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أسباب التهاب المعدة

(مصدر الصورة freepik)

يسمح الضعف في بطانة المعدة للعصارات الهضمية بإلحاق الضرر بها والتهابها، مما يؤدي إلى التهاب المعدة، ويزيد وجود بطانة معدية رقيقة أو تالفة من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

ويمكن أن تسبب العدوى البكتيرية المعدية المعوية أيضًا التهاب المعدة، وأكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا هي بكتيريا الملوية البوابية، وهي بكتيريا تصيب بطانة المعدة.

وعادة ما تنتقل العدوى من شخص لآخر ، ولكن يمكن أيضًا أن تنتقل من خلال الطعام أو الماء الملوثين.

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وقد تزيد بعض الظروف والأنشطة من خطر الإصابة بالتهاب المعدة، والتي تشمل:

- الاستخدام الروتيني لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأيبوبروفين والأسبرين

-العمر ، لأن بطانة المعدة تضعف بشكل طبيعي مع تقدم العمر

- التدخين

تشمل عوامل الخطر الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

- ضغط

- اضطرابات المناعة الذاتية

- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون

- اصابات فيروسية

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كيفية الوقاية من التهابات المعدة

قد تعتمد الاستراتيجيات الوقائية على صحتك وما إذا كان لديك أي حالات تعرضك لخطر الإصابة بالتهاب المعدة أم لا، ولكن نظرًا لأن التهاب المعدة ليس له دائمًا سبب واضح ، فقد يكون من الصعب منعه.

ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

- الحفاظ على عادات النظافة الجيدة، وقد تساعدك عادات مثل غسل اليدين في تقليل خطر الإصابة بعدوى الملوية البوابية.

- العناية الجيدة بصحتك العقلية، فقد تقلل ممارسات الرعاية الذاتية والتخلص من التوتر من خطر الإصابة بالتهاب المعدة الناجم عن الإجهاد.

- تناول وجبات أصغر ببطء وبانتظام، وأيضًا، تجنب أو الحد من الأطعمة المقلية والمالحة والسكرية والحارة (هذه هي الأشياء التي تظهر الأبحاث أنها قد تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب المعدة).

- الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنة.

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المصدر: Healthline