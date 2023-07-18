شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى محاربة الأمراض المنقولة عبر البعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الطقس الرطب إلى انتشار الجراثيم والبكتيريا، وتنتشر الأمراض التي ينقلها البعوض ، يجب أن يكون لديك جهاز مناعة قوي لمحاربة الأمراض، وإجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي، يمكن أن تساعدك إضافة بعض الأطعمة الخارقة إلى نظامك الغذائي على البقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض، وإليك قائمة بالأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

حافظ على صحتك مع هذه الأطعمة1. الزنجبيل

الزنجبيل مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يساعد الزنجبيل أيضًا على تحسين امتصاص ونقل العناصر الغذائية إلى أنسجة الجسم، سيساعد أيضًا في تحسين أعراض الأنفلونزا.

يمكنك إضافة الزنجبيل إلى العديد من الأطعمة والمشروبات مثل الشاي والشوربات والخضار وغيرها.

2. أوراق الكاري

تحتوي هذه الأوراق العطرية الصغيرة على العديد من المركبات بما في ذلك لينالول وألفا تربينين ومايرسين وماهانيمبين وكاريوفيلين ومورايانول وألفا بينين، تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة في الجسم ، وتعزز الصحة العامة وتبقيك خاليًا من الأمراض.

3. الريحان

يعمل الريحان كمعزز طبيعي لجهاز المناعة، يمكن أن تساعد إضافتة إلى نظامك الغذائي في منع العدوى، يمكنك تحضير شاي أعشاب مع الريحان أو تناوله مباشرة.

4. الليمون

الليمون مقوي قوي للمناعة، إنه غني بفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في منع العديد من الأمراض والحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك. ببساطة ، اعصر بعض عصير الليمون في ماء دافئ أو استخدمه على السلطة.