شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى القلب خلال الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند ارتفاع درجات الحرارة يتطلب الأمر توخى الحذر لمرضى القلب، واتباع العديد من النصائح للحفاظ على صحتهم، وتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة بهذا المرض، لأن ارتفاع حرارة الطقس تتسبب فى زيادة ضربات القلب، وتدفق الدم، والشعور بالإجهاد الشديد، وزيادة تعرضهم للإصابة بالجفاف.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthline العديد من النصائح التى تحمى مرضى القلب من تعرضهم لأى مضاعفات صحية خلال موجات الحر الشديدة، ومنها..

- الإكثار من تناول السوائل من أهم النصائح التى تحمى مرضى القلب من الإصابة بالجفاف، وأيضا للحفاظ على رطوبة الجسم.

- تجنب التعرض المباشر لحرارة الشمس فى أوقات الذروة، أى الابتعاد عن أشعة الشمس المضرة خلال ساعات النهار الشديدة.

- اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتى تعمل على إمداده بالعناصر التى يفقداها خلال ساعات الشمس الشديدة.

- استخدام واقى على الرأس حال الخروج من المنزل.

- ارتداء الملابس القطنية قاتحة اللون والفضفاضة.

- تناول طبق السلطة الخضراء يعد من أهم النصائح لأنه يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، وأيضا تزيد من ترطيبه وتحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية.

- تناول الفواكه الغنية بالألياف من أهم النصائح التى تحميك من التعرض لأى مضاعفات صحية، وتزيد من ترطيب الجسم، وتحميك من المضاعفات المرتبطة بمرضى القلب خلال ارتفاع حرارة الطقس.