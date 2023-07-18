شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس عند الأطفال.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أشهر الصيف الحارة ، ترتفع حالات الإصابة بضربة الشمس عند الأطفال، ويجب على الآباء الانتباه لحماية الأطفال من أشعة الشمس والترطيب المناسب ، والملابس لتجنب أمراض الحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس وإليك الأعراض وطرق الحماية، وفقا لما نشره موقع " childrens".

أعراض الإنهاك الحراري عند الأطفال

غالبًا ما يظهر على الأطفال علامات وأعراض أمراض الحرارة الخفيفة مثل التشنجات الحرارية والإنهاك الحراري، يحدث هذا غالبًا بعد أن يمارس الطفل الرياضة أو يلعب في الحرارة ويصاب بالجفاف نتيجة فقدان السوائل الزائدة والملح من التعرق.





قد تشمل علامات الإنهاك الحراري عند الأطفال ما يلي:

ارتفاع درجة حرارة

جلد بارد ورطب على الرغم من الحرارة

الإغماء أو الدوخة أو الضعف

صداع

زيادة التعرق

زيادة العطش

التهيج

تشنجات العضلات

الغثيان و / أو القيء

قد يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري إذا:

تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

تتناول أدوية معينة

لديه حروق الشمس

إذا ظهرت على طفلك أعراض الإنهاك الحراري ، فيجب عليك:

- اصطحب طفلك إلى مكان بارد ومظلل - ويفضل أن يكون في مبنى أو سيارة مكيفة.

- شجعه على شرب السوائل الباردة التي تحتوي على الملح (مثل المشروبات الرياضية).

- ضع منشفة أو إسفنجة مبللة على الجلد.

- قم بتمديد أو تدليك العضلات الملتهبة برفق إذا اشتكى طفلك من تقلصات عضلية مؤلمة في ساقيه أو ذراعيه أو بطنه.

- إذا كان طفلك غير قادر على الشرب أو يبدو أنه يفقد اليقظة ، فاتصل بطبيبك أو اطلب العناية الطبية على الفور.

أعراض ضربة الشمس عند الأطفال

ضربة الشمس هي نوع حاد من أمراض الحرارة التي تحدث عندما ينتج جسم الطفل حرارة أكثر مما يمكن أن يطلقها، ينتج عن هذا زيادة سريعة في درجة حرارة الجسم الأساسية ، مما يؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور.





قد تشمل علامات ضربة الشمس عند الأطفال ما يلي:

درجة حرارة الجسم التي ترتفع بشكل خطير

قلة التعرق

الجلد المتورد والساخن والجاف (قد يكون الجلد رطبًا)

فقدان الوعي

الغثيان والقيء والإسهال

تسارع ضربات القلب والتنفس

صداع حاد

النوبات

ضعف و / أو دوار

اتخذ الإجراءات التالية في أسرع وقت ممكن:

- أحضر طفلك إلى الداخل أو في الظل واخلع ملابسه.

- ابدأ التبريد السريع بغمره في حوض الاستحمام بالماء البارد.

- إذا لم يتوفر حوض الاستحمام ، ضع مناشف باردة على جزء كبير من الجسم واستبدلها بشكل متكرر.

- تجنب دفع السوائل إلا إذا كان طفلك واعيًا ومنتبهًا.