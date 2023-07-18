شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح صحية للحفاظ على صحة المعدة خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف يزداد التعرض لمشكلات المعدة، ويرجع السبب فيها لاتباع العديد من العادات الغذائية والصحية الخاطئة، فتزداد مشكلات الجهاز الهضمي، ومنها الجفاف، وآلام البطن، والتهاب المعدة والأمعاء، وحرقة المعدة، والحموضة، والإمساك، والإسهال، والتسمم الغذائي، وفقدان الشهية، لذا يجب اتباع بعض النصائح لتجنب هذه المشكلة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”.

نصائح لصحة المعدة فى فصل الصيف

-تناول الطعام الصحي:

يجب الاهتمام ينوعية الطعام المتناول خلال فصل الصيف، وينصح أيضا بالإكثار من أكل الأطعمة الغنية بالألياف والماء، والهدف ترطيب الجسم بشكل عام، وأيضا الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل خاص، ولذا عليك الإكثار من تناول الخضراوات والبقوليات والفواكه والشوفان، فهي أطعمة صحية ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

-اهتم بتناول السوائل:

الحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف تعد من اهم النصائح التي تحميك من التعرض لمضاعفات ارتفاع حرارة الطقس، ولذا عليك الإكثار من الماء فهي مهمة جدا للحفاظ على عمل الجسم، لذا يجب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، وأيضا الحفاظ على صحة المعدة والجهاز الهضمي.

-ابتعد عن الأطعمة الحارة والمليئة بالدهون:

عند تناولك للأطعمة الحارة يزداد شعورك بحررارة الطقس، وأيضا الأطعمة المقلية أو كثيرة الدهون، والحل هو تجنب هذه الأطعمة لأنها تزيد من فرص تعرضك للحموضة والانتفاخ وزيادة الشعور بحرارة الطقس.

-عليك تناول وجبات صغيرة متكررة:

يمكنك تناول 5 أو 6 وجبات يوميا فهذه النصيحة تقلل شعورك وإصابتك بعسر الهضم، ولذا لا تتردد في تناول 3 وجبات رئيسية و2 خفيفة لتسهيل الهضم وتجنب المشاكل المرتبطة بالمعدة خلال فصل الصيف.