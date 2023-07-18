شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المغنيسيوم وتساقط الشعر.. كيفية الحصول على المستويات المثلى من المعادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم المغنيسيوم العديد من الوظائف في الجسم بما في ذلك إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وتقلص العضلات والحفاظ على صحة الأعصاب، وفقا لموقع " webmd"، يمكن أن يكون لنقص المغنيسيوم تأثير كبير على صحة الشعر ، مما قد يؤدي إلى تساقطه.

هل يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تساقط الشعر؟

وفقًا لبحث نُشر في الجمعية الفسيولوجية الأمريكية، فإن المغنيسيوم مسئول عن أكثر من 600 تفاعل في الجسم. ويشمل هذا توليد الطاقة والحفاظ على الجينات وحركات العضلات وتكوين البروتين، يشارك المغنيسيوم في تخليق البروتين ، وهو أمر حاسم لإنتاج الكيراتين ، وهو البروتين الهيكلي الرئيسي في الشعر، تدعم مستويات المغنيسيوم الكافية تكوين وصيانة خيوط شعر قوية وصحية.

بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المغنيسيوم على تحسين الدورة الدموية، بما في ذلك فروة الرأس، يضمن هذا التدفق المعزز للدم وصول العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى بصيلات الشعر ، مما يعزز نمو الشعر الصحي.

هذا المعدن الأساسي ضروري لتنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم. عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم ، يمكن أن يتراكم الكالسيوم في بصيلات الشعر، مما يتسبب في تلف الشعر وتساقطه بشكل مفرط ، من هنا يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة ، لا سيما في تعزيز صحة الشعر من خلال تغذية بصيلات الشعر ، وتحسين الدورة الدموية ، وتنظيم مستويات الكالسيوم ، وتقليل الالتهابات ، والحفاظ على التوازن الهرموني".

أعراض أخرى لنقص المغنيسيوم

يمكن أن تختلف أعراض نقص المغنيسيوم ، وتشمل بعض العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

تقلصات وتشنجات عضلية

التعب والضعف

اضطراب نبضات القلب

اضطرابات الجهاز العصبي ، مما يؤدي إلى أعراض مثل التهيج والقلق والأرق وحتى التنميل أو الوخز في الأطراف

نوعية النوم الرديئة

الصداع والصداع النصفي

ضعف أو هشاشة العظام

كيفية الحصول على المستويات المثلى

لمكافحة نقص المغنيسيوم، يُنصح الأفراد بدمج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامهم الغذائي. وتشمل هذه:

الخضار الورقية الخضراء

المكسرات

كل الحبوب

البقوليات والأسماك

أفوكادو

إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن ، فإن استشارة الطبيب والنظر في تناول مكملات المغنيسيوم الموصوفة يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في معالجة النقص".

أسباب أخرى لتساقط الشعر يجب الانتباه إليها

يمكن أن يحدث تساقط الشعر أيضًا بسبب عوامل أخرى. وتشمل هذه:

عوامل وراثية

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الصلع الوراثي ، المعروف أيضًا باسم الصلع الوراثي، يتأثر بجيناتك، وفقًا للأبحاث، فإن الجينات مسؤولة عن حوالي 80 % من الصلع الذكوري.

التغيرات الهرمونية

يمكن أن تساهم الاختلالات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث أو اضطرابات الغدة الدرقية ، في تساقط الشعر.

حالات طبية

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية ، مثل داء الثعلبة والتهابات فروة الرأس وهوس نتف الشعر (اضطراب نتف الشعر) وأمراض المناعة الذاتية ، إلى تساقط الشعر.

الإجهاد البدني أو العاطفي

يمكن أن تؤدي الضغوطات الجسدية مثل الجراحة أو المرض أو فقدان الوزن بشكل كبير بالإضافة إلى الإجهاد العاطفي إلى تساقط الشعر المؤقت المعروف باسم تساقط الشعر الكربي.

الأدوية والعلاجات

قد تتسبب بعض الأدوية ، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي ومضادات التخثر وبعض مضادات الاكتئاب ، في تساقط الشعر كأثر جانبي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي العلاجات مثل العلاج الإشعاعي إلى تساقط الشعر الموضعي.

ممارسات تصفيف الشعر

يمكن أن يؤدي التصفيف المفرط بالحرارة وتسريحات الشعر الضيقة (مثل ذيل الحصان أو الضفائر) والعلاجات الكيميائية (مثل التجعيد أو فرد الشعر) إلى تلف جذع الشعر وتؤدي إلى تكسره وتساقطه.