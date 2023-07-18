شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحمى أطفالك من 5 أمراض تنقلها الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تضاعف عدد حالات المرض من لدغات البعوض والقراد والبراغيث بأكثر من ثلاثة أضعاف مننذ عام 2004 ، بالإضافة إلى ذلك ، تم اكتشاف تسع جراثيم جديدة ينشرها البعوض والقراد ،تشمل الأمراض التي تنقلها الحشرات فيروس غرب النيل وفيروس زيكا وفيروس شيكونجونيا ومرض لايم والملاريا وغيرها، أفضل الطرق لحماية عائلتك، وفقا لما نشره موقع " childrens".

فيروس غرب النيلينتشر فيروس غرب النيل من خلال لدغة بعوضة مصابة، قد تشمل هذه الأعراض:

آلام الجسم

إسهال

التعب والضعف

حمى

صداع

الم المفاصل

التقيؤ

أقل من 1٪ من المصابين بفيروس غرب النيل تظهر عليهم أعراض عصبية مهددة للحياة.

فيروس زيكا

ينتشر فيروس زيكا بشكل أساسي من خلال لدغة بعوضة مصابة من نوع معين ، يُعرف باسم الزاعجة، يمكن أن ينتقل زيكا أيضًا من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ويمكن أن ينتقل من خلال النشاط الجنسي.



يمكن أن تشمل أعراض فيروس زيكا ما يلي:

حمى

الم المفاصل

متسرع

عيون حمراء (التهاب الملتحمة)

فيروس الشيكونجونيا

ينتشر فيروس الشيكونجونيا أيضًا من خلال لدغة بعوضة مصابة، تظهر الأعراض على معظم المصابين بفيروس الشيكونجونيا بعد ثلاثة إلى سبعة أيام من تعرضهم للعض.



يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

حمى

صداع

ألم وتورم المفاصل

ألم عضلي

متسرع

مرض لايم

مرض لايم هو أكثر الأمراض التي تنقلها الحشرات ، وينتقل عن طريق القراد، إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي مرض لايم إلى مضاعفات خطيرة وطويلة الأمد تؤثر على القلب والمفاصل والجهاز العصبي، تظهر الأعراض الأولى للعض من قبل قراد يحمل هذا المرض عادةً بعد ثلاثة إلى 30 يومًا من اللدغات.



ويمكن أن تشمل:

قشعريرة

تعب

حمى

صداع

آلام العضلات والمفاصل

طفح جلدي دافئ في موقع القراد

تضخم الغدد الليمفاوية

ملاريا

الملاريا مرض خطير ينتشر عن طريق البعوض المصاب بالطفيليات، تشمل أعراض الملاريا المرض الشبيه بالإنفلونزا ، بما في ذلك الحمى والقشعريرة والصداع والتعب والغثيان والقيء والإسهال.

طرق منع لدغات الحشرات

- استخدم دائمًا طارد الحشرات عند قضاء الوقت في الهواء الطلق.

- ارتدِ ملابس واقية مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل عندما تكون في المناطق المشجرة أو العشبية.

- قم بتغطية عربات الأطفال وحاملات الأطفال بناموسية.

- اتخذ خطوات للسيطرة على القراد والبراغيث على الحيوانات الأليفة المنزلية.

- استخدم مكيف الهواء عندما يكون ذلك ممكنًا وأصلح أي ثقوب في شاشات النوافذ لإبعاد الحشرات عن المنزل.

- إذا عانى طفلك من أي أعراض غير عادية بعد لدغة الحشرات - مثل الحمى أو الصداع أو الطفح الجلدي أو التعب أو آلام المفاصل والعضلات - اتصل بطبيب الأطفال.