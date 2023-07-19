شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية وتكميلية للدوار.. أطعمة يفضل تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول بعض الأشخاص المصابين بالدوار إن العلاجات "الطبيعية" أو المنزلية يمكن أن تحسن الإحساس بالدوار الذي يشعرون به وغالبًا ما تستخدم هذه العلاجات جنبًا إلى جنب مع الرعاية الطبية القياسية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يجب أن تجرب العلاجات المنزلية التكميلية والبديلة فقط إذا أعطاك طبيبك الضوء الأخضر بعضها آمن تمامًا ، لكن البعض الآخر يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة.

إذا قام طبيبك بتشخيص إصابتك بالشكل الأكثر شيوعًا من الدوار ، وهو دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) ، فيمكن إجراء بعض التقنيات المستخدمة لإعادة وضع البلورات في أذنك الداخلية في المنزل، سيعطيك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية أداء هذه التمارين المدعومة بالأدلة بشكل فعال.

ومن هذه التمارين

-مناورة إيبلي

تتضمن مناورة إيبلي ، والتي تسمى أيضًا "إعادة تموضع القناة" ، سلسلة من حركات الرأس والجسم لتحريك البلورات خارج القنوات شبه الدائرية لأذنك الداخلية، و يعتبر بشكل عام آمنًا وفعالًا ، وفقًا للبحث .

بينما يتم إجراء العلاج غالبًا بواسطة أخصائي في عيادة الطبيب ، فقد يظهر لك كيفية القيام بتمارين معدلة في المنزل.

عادةً ما تتضمن مناورة إيبلي في المنزل الخطوات التالية للأذن اليسرى:

-ابدأ بالجلوس في وضع مستقيم على السرير مع وضع وسادة خلفك. أدر رأسك 45 درجة إلى الجانب الأيمن.

-استلقِ بسرعة على ظهرك ورأسك ما زالت مائلة. شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية على الأقل.

-أدر رأسك ببطء 90 درجة إلى الجانب الأيسر دون رفع رقبتك وانتظر لمدة 30 ثانية.

-اقلب جسمك بالكامل ورأسك 90 درجة أخرى إلى الجانب الأيسر وانتظر لمدة 30 ثانية.

الجلوس ببطء.

-كرر هذه الخطوات إذا لزم الأمر ، حتى ثلاث مرات





مناورة Semont - تمرين منزلي آخر يجب تجربته

تشبه مناورة سيمونت مناورة إيبلي ، لكنها لا تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في الرقبة.





وإليك طريقة عملها مع الأذن اليسرى:

-ابدأ بالجلوس على حافة سريرك.

-أدر رأسك 45 درجة إلى اليمين واستلقي بسرعة على جانبك الأيسر شغل هذا المنصب لمدة دقيقة واحدة.

-أعد وضع نفسك سريعًا لتستلقي على جانبك الأيمن دون تغيير اتجاه رأسك (لذلك أنت الآن تنظر قطريًا إلى الأسفل نحو الأرض). شغل هذا المنصب لمدة دقيقة واحدة.

-عد ببطء إلى الجلوس على حافة سريرك وحافظ على مستوى رأسك لمدة 10 دقائق.

-يمكنك أداء هذا التمرين لمساعدة الأذن اليسرى أو اليمنى

-تقنية براندت داروف - نقل بلورات الأذن إلى وضع أكثر حيادية





طريقة برانت داروف هي طريقة أخرى لإعادة وضع البلورات في الأذن الداخلية يتضمن الخطوات التالية:

-ابدأ بالجلوس بشكل مستقيم على حافة السرير.

-أدر رأسك 45 درجة إلى اليسار ، ثم استلق على جانبك الأيمن. شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية أو حتى تختفي الدوخة.

-اجلس وأدر رأسك إلى الوسط.

-أدر رأسك 45 درجة إلى الجانب الأيمن ثم استلق على جانبك الأيسر. شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية أو حتى تختفي الدوخة.

-اجلس وأدر رأسك إلى الوسط.

التغييرات الغذائية قد تساعد المصابين بمرض منير

يستفيد بعض الأشخاص المصابين بالدوار من تغيير نظامهم الغذائي على سبيل المثال ، أولئك الذين يعانون من أعراض الدوار والذين تم تشخيصهم على أنهم مصابون بمرض منير أو الدوار المرتبط بالصداع النصفي قد يجدون أن تجنب أنواع معينة من الأطعمة أو المواد يمكن أن يعزز توازن السوائل في الأذنين والجسم.

تشمل الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الدوار لدى بعض الأشخاص المصابين بهذه التشخيصات ما يلي:

-الأطعمة المالحة

-أطعمة سكرية

-كحول

-مادة الكافيين

قد يحتاج الأشخاص المصابون بالدوار المرتبط بالصداع النصفي أيضًا إلى تجنب الأطعمة المحفزة التي تحتوي على الأحماض الأمينية التيرامين. قد تشمل هذه:

-لحوم مدخنة

-زبادي

-شوكولاتة

-موز

-الجبن الناضج

-المكسرات

-الحمضيات

-كبدة دجاج

يمكن لبعض إجراءات العافية البسيطة أن تساعدك على تجنب نوبة الدوار وتجعلك تشعر بتحسن وتشمل هذه:

-احرص على شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم ترتبط بعض أسباب الدوار بالجفاف .

-الحصول على قسط كافٍ من النوم: الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى نوبات من الدوار . حاول الحصول على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلًا ، والراحة طوال اليوم إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

-اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن تساعدك الأطعمة الكاملة المغذية على الشعور بالتحسن والحفاظ على وزن صحي. حاول تضمين الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي. أيضًا ، تجنب الأطعمة المحفزة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الدوار لديك.

-ممارسة الرياضة يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن بشكل عام. قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة إذا شعرت بالدوار ، لكن ابدأ بأنشطة بسيطة ، مثل المشي إذا كانت أعراضك شديدة ، يمكن إجراء بعض التمارين أثناء الجلوس على كرسي. اسأل طبيبك عن نظام يناسب احتياجاتك تأكد أيضًا من شرب الكثير من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده.