شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات لصحة الشرايين .. منها عصير الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الشرايين جزءًا مهمًا من نظام القلب والأوعية الدموية وتنقل الدم من القلب إلى مناطق الجسم الأخرى. إنها أوعية دموية مرنة وقوية بما يكفي لتحمل ضغط الضخ العالي الذي يمارسه قلبك، ويعد انسداد الشرايين أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم وفقا لما نشره موقع healthifyme

وللحفاظ على صحة الشرايين يفضل تناول الأطعمة التالية

1. عصير رمان

يعتبر الرمان من أكثر العوامل الواعدة لحماية القلب. إنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة التي يمكن أن تمنع وربما تعكس جزئيًا تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية على الشرايين. غالبًا ما تكون الشرايين السباتية عرضة لتصلب الشرايين ، مما يؤدي إلى شرايين أكثر سمكًا وتضيقًا.

2. عصير برتقال

يساعد شرب عصير البرتقال على منع تصلب الشرايين. إن وجود الهسبريدين ، وهو مادة كيميائية نباتية طبيعية ، في عصير البرتقال يمنح القدرة على منع تضييق وتصلب الشرايين عن طريق خفض مستويات الكوليسترول و LDL. وهو بدوره يجعل الشرايين أكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك ، يغذي عصير البرتقال الخلايا المبطنة للشرايين لأنه مشروب غني بفيتامين سي.

3. عصير الطماطم

من المعروف أن كوبًا واحدًا من عصير الطماطم يقي من أمراض القلب. تشير الدراسات إلى أن اللايكوبين الموجود في الطماطم يحافظ على صحة الشرايين. تساعد مضادات الأكسدة القوية التي يوفرها عصير الطماطم على تقليل تراكم الترسبات في الشرايين. علاوة على ذلك ، فهو يتحكم في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، وهما العاملان وراء تلف الشرايين. اشرب عصير الطماطم الطازجة لجني فوائد أفضل.

4. الشاي الأخضر

إن تناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن وتنقية البشرة هو خبر قديم. ومع ذلك ، يشتهر الشاي الأخضر في الوقت الحاضر بآثاره الإيجابية بشكل ملحوظ على انسداد الشرايين.

5. التوت

تتوفر عشرات الأنواع من التوت ، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت البري والعليق. كلهم متشابهون في جانب واحد مهم ؛ وفرة من مضادات الأكسدة الصحية للقلب ، الفلافونويد فيها. بعد كل شيء ، مضادات الأكسدة تعزز صحة القلب وتدعم الشرايين.

6. بذور الكتان

تساعد بذور الكتان في منع انسداد الشرايين لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف. يعتبر غذاء خارق لصحة القلب. إلى جانب الألياف ، توفر بذور الكتان أوميجا 3 النباتية ومركبات نشطة بيولوجيًا تسمى قشور. تعمل هذه الأدوية على وقف تقدم لويحات تصلب الشرايين في الشرايين عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. بذور الكتان الكاملة ليست سهلة الهضم. أظهرت الدراسات فوائد بذور الكتان المجفف لصحة القلب ..