شكرا لقرائتكم خبر عن خليك نشيط.. تعرف على الآثار السلبية للخمول البدني على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العصر الحالى أدت زيادة وقت الشاشة وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة إلى جعل العديد منا أكثر خمولًا، ويمكن أن يكون لقلة النشاط البدني عواقب على صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام.

وفقا لتقرير موقع "health site" يشير الخمول البدني إلى قلة الحركة البدنية والتمارين الرياضية، يتميز بانخفاض ملحوظ في مستويات النشاط البدني اليومي ، مثل الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة دون الانخراط في أي شكل من أشكال التمارين أو الحركة، أصبح هذا السلوك الخامل شائعًا بشكل متزايد في أنماط حياتنا الحديثة ، مع الجلوس لفترات طويلة في المكاتب أو أمام الشاشات أو أثناء الأنشطة الترفيهية.

الآثار الجانبية لعدم تحريك جسمك

جسم الإنسان مصمم للتحرك، وعندما نتجاهل النشاط البدني المنتظم ، يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتنا، فيما يلي بعض الآثار الجانبية لقلة النشاط البدني لفترات طويلة.

1) زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يرتبط قلة النشاط البدني ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان واضطرابات العضلات والعظام، يساعد التمرين المنتظم في الحفاظ على وزن صحي ، ويحسن الدورة الدموية ، ويقوي جهاز المناعة ، ويقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

2) زيادة الوزن

يساهم الخمول البدني في زيادة الوزن والسمنة. عندما لا نمارس التمارين الرياضية بانتظام ، لا يتم حرق السعرات الحرارية التي نستهلكها بشكل فعال ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يؤدي السلوك الخامل إلى خيارات غذائية رديئة وزيادة تناول الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية الكثيفة.

3) فقدان العضلات

يمكن أن يؤدي قلة الحركة والتمارين الرياضية إلى ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية، يساعد النشاط البدني المنتظم على تقوية العضلات وتحسين تناسقها وتحسين الأداء البدني العام، بدون ممارسة الرياضة ، تصبح العضلات أضعف ، مما يؤدي إلى انخفاض حركتها وزيادة خطر السقوط والإصابات.

يمكن أن يؤدي الخمول البدني إلى انخفاض كثافة العظام ، مما يجعل العظام أكثر هشاشة ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، تساعد تمارين حمل الأثقال ، مثل المشي أو تمارين القوة ، في تحفيز نمو العظام والحفاظ على كثافة العظام، بدون هذه الأنشطة ، تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

5) انخفاض مستويات الطاقة

عندما نمارس الرياضة ، يطلق الجسم الناقلات العصبية ويزيد من تدفق الدم ، مما يوفر دفعة طبيعية من الطاقة، على العكس من ذلك ، يؤدي عدم النشاط البدني إلى انخفاض مستويات الطاقة ، مما يجعلنا نشعر بمزيد من التعب والخمول.

6) مشاكل المفاصل

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى سوء الموقف واضطرابات في الموقف، يضع ضغطًا شديدًا على العمود الفقري ويمكن أن يساهم في آلام الظهر وآلام الرقبة ومشاكل العضلات والعظام الأخرى، تساعد الحركة والتمارين المنتظمة على تحسين الوضع وتقوية العضلات الأساسية والحفاظ على مرونة المفاصل.