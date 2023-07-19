شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن اعتلال الشبكية السكري؟ والان مع تفاصيل الخبر
عوامل الخطر لاعتلال الشبكية السكري
يمكن لأي شخص مصاب بالنوع 1 أو النوع 2 أو سكري الحمل (السكري أثناء الحمل) أن يصاب باعتلال الشبكية السكري، و كلما طالت مدة الإصابة بمرض السكري ، زادت احتمالية الإصابة به ، ويمكن أن تزيد هذه العوامل أيضًا من المخاطر:
سكر الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة جدًا.
التدخين.
مراحل اعتلال الشبكية السكري
يتكون اعتلال الشبكية السكري من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة المبكرة (غير التكاثرية): تضعف جدران الأوعية الدموية في الشبكية وتنتفخ ، وتشكل جيوبًا صغيرة يمكن أن تتسبب هذه الجيوب في تسرب الدم والسوائل الأخرى ، مما قد يتسبب في تضخم جزء من الشبكية يسمى البقعة (الوذمة البقعية) وتشويه الرؤية
المرحلة المتقدمة (التكاثري): في هذه المرحلة ، تبدأ الشبكية في نمو أوعية دموية جديدة. هذه الأوعية الجديدة هشة وغالبًا ما تنزف في الجسم الزجاجي مع نزيف طفيف ، قد ترى بعض البقع الداكنة التي تطفو في الرؤية .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز