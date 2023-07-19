ماذا تعرف عن اعتلال الشبكية السكري؟

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القاهرة - سامية سيد - اعتلال الشبكية السكري هو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين، و يحدث اعتلال الشبكية السكري عندما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين (طبقة الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين)، و يمكن أن تنتفخ الأوعية الدموية التالفة وتتسرب ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية أو وقف تدفق الدم، و تنمو أوعية دموية جديدة في بعض الأحيان ، ولكنها ليست طبيعية ويمكن أن تسبب المزيد من مشاكل الرؤية، وعادة ما يؤثر اعتلال الشبكية السكري على كلتا العينين، وفقا لما نشره موقع webmd

عوامل الخطر لاعتلال الشبكية السكري

يمكن لأي شخص مصاب بالنوع 1 أو النوع 2 أو سكري الحمل (السكري أثناء الحمل) أن يصاب باعتلال الشبكية السكري، و كلما طالت مدة الإصابة بمرض السكري ، زادت احتمالية الإصابة به ، ويمكن أن تزيد هذه العوامل أيضًا من المخاطر:

سكر الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة جدًا.

التدخين.

مراحل اعتلال الشبكية السكري

يتكون اعتلال الشبكية السكري من مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة المبكرة (غير التكاثرية): تضعف جدران الأوعية الدموية في الشبكية وتنتفخ ، وتشكل جيوبًا صغيرة يمكن أن تتسبب هذه الجيوب في تسرب الدم والسوائل الأخرى ، مما قد يتسبب في تضخم جزء من الشبكية يسمى البقعة (الوذمة البقعية) وتشويه الرؤية

المرحلة المتقدمة (التكاثري): في هذه المرحلة ، تبدأ الشبكية في نمو أوعية دموية جديدة. هذه الأوعية الجديدة هشة وغالبًا ما تنزف في الجسم الزجاجي مع نزيف طفيف ، قد ترى بعض البقع الداكنة التي تطفو في الرؤية .