شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالماء تحافظ على رطوبتك فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون ما بين 60 و 70 % من وزن جسمك من الماء ، لكنك تفقد الماء باستمرار من خلال التنفس والبول والعرق، ربما تكون قد سمعت بالقاعدة التي تنص على أنه يجب عليك شرب ثمانية أكواب من الماء كل يوم ، ولكن قد يكون من الأفضل التأكد من تناول ما يكفي من السوائل والأطعمة المحتوية على سوائل ، بحيث تذهب إلى الحمام كل ساعتين إلى أربع ساعات، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش ، خاصة إذا كنت رياضيًا - فالجسم جيد جدًا في إخفاء علامات الجفاف المعتدل ، وبحلول الوقت الذي تشعر فيه بالعطش ، من المحتمل أن تكون مصابًا بالجفاف بالفعل، وإليك الأطعمة والخضراوات الغنية بالماء ، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

أظهرت دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة أبردين بالمملكة المتحدة، أن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه بعد التمرين يعيد ترطيب الجسم بشكل أفضل من الماء أو المشروبات الرياضية ، لا تحتوي فقط على السوائل ولكن أيضًا على الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية، لا يحتوي الماء على إلكتروليتات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم ، والتي تفقدها عند التعرق ، وهذا سبب آخر لاختيار الفواكه والخضراوات.

إذن ما هي الفواكه والخضراوات التي تتصدر القائمة؟البطيخ

جاء البطيخ ، الذي يحتوي على 92 % من الماء ، على رأس الدراسة كأفضل غذاء لإعادة ترطيب الجسم، يحتوي على توازن جيد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم والليكوبين (والتي قد تكون مرتبطة بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطانات ).

خيار

الخيار ، يحتوي على 95 % من الماء ويحتوي أيضًا على الألياف وفيتامين ج بالإضافة إلى إلكتروليتات البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.

فواكه وخضراوات تحتوي على أكثر من 90 % من محتوى الماء

بالإضافة إلى البطيخ والخيار ، تحتوي الفواكه والخضراوات التالية جميعها على أكثر من 90 % من محتوى الماء : الشمام والجريب فروت والفراولة والبروكلي والكرنب والقرنبيط والكرفس والخيار والخس والفلفل الحلو والفجل والسبانخ والكوسا و طماطم.

ترطيب الفواكه والخضراوات الأخرى

في حين أن جميع الخضراوات المذكورة هي خيارات ممتازة للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك ، إلا أن هناك الكثير من الفواكه والخضراوات الأخرى التي على الرغم من أنها ليست غنية بالمياه ، إلا أنها لا تزال رائعة للحفاظ على رطوبتك. تحتوي جميعها على نسبة 70 % من محتوى الماء : التفاح والمشمش والموز والتوت والكرز والتوت البري والعنب والبرتقال والخوخ والكمثرى والأناناس والخوخ والتوت والجزر والبازلاء الخضراء والبطاطا البيضاء.