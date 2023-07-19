شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل لأول مرة.. 5 طرق تجعلك تشعرين بحركة طفلك في الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أكثر أجزاء الحمل التي لا تنسى هي الشعور بطفلك الذي ينمو وهو يتحرك بداخلك، الإحساس هو الاطمئنان إلى أن طفلك ينمو من حيث القوة والحجم،وإليك بعض الطرق لجعل طفلك يتحرك في الرحم، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

متى تشعرين أن طفلك يتحرك في الرحم؟

تنتظر العديد من الحوامل بفارغ الصبر الشعور بركلات الجنين الأولى في الرحم، عادةً ما يُطلق على الحركات الأولى للجنين "التسريع" عادةً ما بين الأسبوعين 16 و 22 من الحمل.

قد يشعر أولئك اللاتى لديهم أطفال سابقًا بنشاط الجنين في وقت مبكر ، حوالي 16 أسبوعًا ، بينما قد لا يلاحظ الحوامل لأول مرة الحركة حتى 20 إلى 22 أسبوعًا.

أهمية عد الركلات

تصبح حركات الطفل حيوية خلال الثلث الثالث من الحمل ، أي حوالي 28 أسبوعًا من الحمل، نشاط الجنين ليس فقط علامة إيجابية على الحمل ولكنه علامة على صحة الجنين ، فإن التعرف على حركات طفلك يمكن أن يعزز ترابط الطفل.

قد يطلب منك الطبيب إجراء "عدد الركلات" يوميًا في الثلث الثالث من الحمل ، والذي يتضمن مراقبة حركات الجنين خلال فترة معينة، من الأفضل إجراء عدد الركلات في نفس الوقت تقريبًا كل يوم بعد الوجبة، يجب أن يركل الطفل السليم أو يتحرك أو يتدحرج عشر مرات على الأقل في غضون ساعة.

حيل لجعل طفلك يتحرك في الرحم

- تناول وجبة أو وجبة خفيفة، إذا كان مستوى السكر في الدم لديك منخفضًا ، فقد يكون طفلك أكثر نعومة من المعتاد، القليل من ارتفاع السكر يجب أن يجعلهم يتحركون.

- استمتعى بمشروب بارد، يمكن أن تجعل درجة حرارة الماء البارد أو السكر من العصير طفلك الصغير يبدأ في التذبذب.

- اهتزى برفق أو نخز بطنك، عندما يكبر طفلك في رحمك ، قد تتمكنى من تحديد مكان ظهر الطفل ومؤخرته وقدميه، قد يؤدي الدفع أو الاهتزاز اللطيف إلى تحريكهما.

- قومى بإحداث بعض الضجيج، تتطور حاسة السمع لدى الطفل بشكل جيد في الثلث الثالث من الحمل، تحدث أو غنّي أو شغّل الموسيقى لتحريك طفلك الصغير.

- جرب تدليك القدم، كشفت إحدى الدراسات أن تدليك القدم لمدة 3 دقائق يمكن أن يزيد من حركة الجنين.