شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك.. 7 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ على صحة القلب، يجب عليك اتباع نظام غذائى غنى بالعناصر الغذائية ليعزز صحتك، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وإليك الأطعمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الأطعمة التي يمكن أن تعزز صحة قلبك:1. الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء خفيفة ومليئة بالمعادن المفيدة للقلب، يمكن خفض ضغط الدم باستخدام الماغنيسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، الألياف تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

2. بذور الكتان والشيا

هذه البذور هي مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية من النباتات ، بما في ذلك حمض ألفا لينولينيك. للأحماض الدهنية أوميجا 3 تأثيرات إيجابية مختلفة ، بما في ذلك خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي. بالإضافة إلى أنها تخفض ضغط الدم وتقلل من تكون اللويحات الدهنية في الشرايين، تقلل أوميجا 3 من احتمالية الإصابة بأمراض قلبية مثل تجلط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

3. السلمون

سمك السلمون غذاء ممتاز لصحة القلب لأنه غني بالأوميجا 3، الدهون الصحية التي تسمى أوميجا 3 قد تخفض ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بمشاكل ضربات القلب، قد تقلل أيضًا من الالتهاب والدهون الثلاثية.

4. الجوز

قد يساعد تناول القليل من الجوز يوميًا في تقليل الكوليسترول، قد يحمي أيضًا من التهاب الشرايين في قلبك. أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الأحادية غير المشبعة والستيرولات النباتية والألياف كلها وفيرة في الجوز.

5. دقيق الشوفان

يحافظ دقيق الشوفان على ثبات مستويات السكر في الدم بمرور الوقت ، ويمكن أن تحمي الألياف الموجودة في الشوفان قلبك عن طريق تقليل الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار.

6. الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية ذات المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تشمل السبانخ واللفت والكرنب، فهي مصدر ممتاز لفيتامين K على وجه الخصوص ، مما يساعد على حماية الشرايين وتعزيز تخثر الدم بشكل صحي، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي على الكثير من النترات الغذائية ، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم ، وتقلل من تصلب الشرايين ، وتعزز وظائف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية.

7. التوت

تعتبر العناصر الغذائية الأساسية المتوفرة بكثرة في الفراولة والتوت ضرورية للحفاظ على صحة القلب، حيث تمنع الإجهاد التأكسدي المسبب للأمراض والالتهاب اللذين يساهمان في ظهور أمراض القلب عن طريق مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، مثل الأنثوسيانين يمكن تقليل العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للدراسات ، عن طريق استهلاك الكثير من التوت.