فوائد نط الحبل للنساء ونصائح لتجنب آثارها

بيروت - نادين محمد - نط الحبل الرياضة الفضلى للفتيات في الطفولة، ولكنه ليس حكراً على تلك المرحلة من العمر، بل هو رياضة تم إدخالها إلى النوادي الرياضية المحترفة بسبب فوائدها العديدة لصحة الجسم. لا تحتاج هذه الرياضة إلى معدات باهظة الثمن، فقط إلى حبل ، ولكن في الوقت نفسه، تستدعي بعض الحذر، للواتي لم يعتدن على ممارستها من قبل، كما أنها لا تتناسب مع المتقدمات في السن.

كيف تتم ممارسة رياضة نط الحبل؟

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في البداية، لا بد من الحصول على حبل بطول 6 أقدام.

إنتعال حذاء رياضي مناسب.

القيام بتمارين الإحماء من خلال القفز لمرات عدة وعلى مستويات متفاوتة لتحضير العضلات والأنسجة لتمرين نط الحبل.

يمسك الحبل بمقبضيه ومن ثم الوقوف عليه لضبط طوله، إن بتقصيره أو إطالته، بحيث يصل المقبضان إلى مستوى الإبطين عند الوقوف عليه.

المباشرة بالقفز وتحريك الحبل باليدين على إيقاع وسرعة مناسبة.

عند الانتهاء من القفز، يجب تهدئة العضلات، من خلال ممارسة حركات التمدد.

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ما هي فوائد نط الحبل؟

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1- حرق السعرات الحرارية

يمكن أن يحقق نط الحبل حرق 1300 سعرة حرارية في الساعة إذا ما تم بسرعة، أي ما يقارب 362 سعرة حرارية في الـ 20 دقيقة، في حين يمكن حرق 241 سعرة حرارية عند القفز على الحبل ببطء.

2- خسارة الوزن

يمكن لتمرين نط الحبل أن يساعد في خسارة الوزن، إلا أنه في الوقت نفسه غير كافٍ للوصول إلى الوزن المثالي، في حال لم يتبع بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية التي تشمل نط الحبل بانتظام، الكارديو، الزومبا وتمارين التمدد.

3- تقوية عضلات الجسم

تساهم رياضة القفز على الحبل في تقوية عضلات الجسم، بقسمية السفلي، كالقدمين، الفخذين، الأرداف والجزء العلوي منه، تعد رياضة نط الحبل مفيدة لعدد كبير من العضلات في أنحاء الجسم، مثل بطات الأقدام، والفخذين، مثل الصدر، البطن والأكتاف. إلى ذلك، يرى الأطباء والخبراء بأن رياضة نط الحبل تعتبر أقل ضرراً على المفاصل، مقارنةً بالركض في حال تم القيام بها بالطريقة الصحيحة.

4- حماية القلب

يحمي القلب من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فوفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضي American College of Sports Medicine، تساعد رياضة القفز على الحبل على تنظيم ضربات القلب والحفاظ على مستويات ضغط الدم، إضافة إلى الجهاز التنفسي، موضحة أن المواظبة على ممارسة هذه الرياضة تساعد على ضخ الدم والأوكسجين لعضلات الجسم، ما يساعد على تقوية القلب والرئتين.

فوائد أخرى لرياضة النط على الحبل

تمنع هشاشة العظام، إذ يساهم نط الحبل في تقوية العظام وزيادة كثافتها، خاصة في العمود الفقري، وعنق الفخذ.

تعزز من صحة الجهاز اللمفاوي الذي يلعب دوراً مهماً في التخلص من الفضلات والسموم من الدم.

تقلل من معدلات التوتر والاكتئاب، فهي رياضة ممتعة وترفع من هرمون السعادة.

تحسن من قدرة توازن الجسم، من خلال تناسق حركة الذراعين مع حركة الساقين على إيقاع ثابت.

تضاعف من كفاءة اتصال الجهاز العصبي بين العقل واليدين وعضلات أسفل الساق، وهذا بدوره يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية بشكل عام.

تعمل رياضة القفز على الحبل على تقوية الأربطة والأوتار في الساقين، مما يقلل من مخاطر حدوث إصابات.

تساعد على شد البطن والتخلص من الترهلات.

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أضرار نط الحبل

الصورة من Adope

قد تؤدي ممارسة تمارين نط الحبل بطريقة خاطئة إلى حدوث بعض الآثار الجانبية التي تتمثل بالآتي:

الإجهاد والتعب في حال عدم أخذ قسط من الراحة بين كل 10 قفزات.

ضعف في الأوتار والمفاصل.

قد تؤدي إلى تمزق الأربطة.

قد تؤدي إلى السقوط على الأرض والإصابة بكسور بالغة في الساقين أو الكاحل.

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