إياك تجاهلها .. أسباب وأعراض نقص المغنيسيوم في الجسم 

بيروت - نادين محمد - يحدث نقص المغنيسيوم عندما لا يحصل الجسم على الكمية التي اللازمة التي يحتاجها الجسم للقيام بأداء وظائفه. المشاكل الصحية المرتبطة بنقص المغنيسيوم نادرة ، ولكن إذا كانت مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة على المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة منها:



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أسباب وأعراض نقص المغنيسيوم في الجسم

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

السكري

هشاشة العظام

صداع نصفي

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

التعب والضعف

تهتز

دبابيس وإبر

تشنجات عضلية

النعاس

عدم انتظام ضربات القلب

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يعد نقص المغنيسيوم عند الأشخاص الأصحاء نادر الحدوث ولكن يمكن أن يحدث بسبب:

نظام غذائي سيء (خاصة عند كبار السن أو أولئك الذين ليس لديهم ما يكفي من الطعام)

داء السكري من النوع 2

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرض كرون

القيء أو الإسهال طويل الأمد

مشاكل في الكلى

الاستخدام طويل الأمد لمدرات البول

بعض الأدوية (على سبيل المثال ، أقراص السوائل وأدوية القرحة أو الارتجاع ) يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من المغنيسيوم إذا تم تناولها لفترات طويلة

في بعض الأحيان، يمكن تناول الكثير من المغنيسيوم في مضادات الحموضة أو المسهلات ، ولكن هذا نادر الحدوث. إذا كانت لديك مخاوف بشأن هذا ، فاستشري الصيدلي أو الطبيب.

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كيف يتم تشخيص نقص المغنيسيوم؟

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يتم تشخيص نقص المغنيسيوم عن طريق فحص الدم واختبار البول في بعض الأحيان. قد يطلب طبيبك إجراء فحص الدم إذا كان لديك أعراض مثل الضعف، والتهيج ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والغثيان و / أو الإسهال ، أو إذا كان لديك مستويات غير طبيعية من الكالسيوم أو البوتاسيوم.

كيف يتم علاج نقص المغنيسيوم؟

إذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم، سيصف لك طبيبك مكملًا من المغنيسيوم. في بعض الأحيان يمكن أن تسبب لك هذه الأدوية الإسهال ، لذلك قد يحتاج طبيبك إلى تجربة الجرعة. في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة إلى المغنيسيوم في الوريد.

تأكدي من استشارة طبيبك إذا كنت تفكري في تناول مكمل المغنيسيوم، لأنه من الممكن أن يؤدي تناول أكثر من الجرعة الموصى بها من المغنيسيوم إلى القيء والإسهال وتشنجات البطن، وفي الحالات القصوى، عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية.

يمكن تفادي الإصابة بنقص المغنيسيوم، عن طريق تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضار الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

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المصدر: هيلث لاين