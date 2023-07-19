بيروت - نادين محمد - النحافة لا تقل خطورة عن السمنة، تعاني منها بعض النساء، وأكثر أسبابها شيوعاً سوء التغذية، ولكن عندما تحدث بالرغم من تناول الطعام، تستدعي استشارة الطبيب على الفور، لأنها بذلك تكون حالة مرضية تنذر بالخطر.

لن نكتفي سيدتي بهذه الإجابة على سؤالك: " أعاني من النحافة مهما أكلت لا يزيد وزني. ما الحل"؟ بل سنضع بين يديك بعض المعلومات المهمة، من أسباب النحافة، إلى نصائح الأطباء لزيادة الوزن، كما سنعدد لك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها وتساعدك على اكتساب بعض الوزن...

تعريف النحافة طبياً

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يعرف الأطباء النحافة أو النحول Slimness بأنها حالة جسدية يكون فيها مؤشر كتلة الجسم BMI أقل من 18.5 الحد الأدنى من مؤشر كتلة الجسم للوزن الطبيعي الذي يتراوح بين 18.5 و 25، في حين أنه في حالة الوزن الزائد يتراوح بين 25 و 30 ، أما السمنة يكون مؤشر كتلة الجسم فوق الـ 30. هذا، وحددت جامعة هيومانيتاس Humanitas، كلية الطب الدولية في ميلانو، النحافة بأن مؤشر كتلة الجسم فيها يتراوح بين 16 و 18.5، أما النحافة الشديدة فهي الحالات التي يكون فيها أقل من 16.

أسباب النحافة

الصورة من Freepik

قد تكون النحافة نذيراً للإصابة ببعض الأمراض، أبرزها:

فرط نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism، ما يسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ومن ثم فقدان الوزن بشكل غير صحي بالرغم من عدم تغير الشهية وكمية الطعام المتناولة أو زيادتها.

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الإصابة بمرض السكري الذي يمنع الجسم من استخدام أو إنتاج ما يكفي من الإنسولين Insulin، وبالتالي عدم قدرة انتقال السكر الفائض في الدم إلى داخل الخلايا لاستخدامها كمصدر للطاقة، الأمر الذي يحث الجسم على حرق الدهون المخزنة والأنسجة العضلية لدعم الخلايا بالطاقة التي تحتاجها، وبالتالي خسارة الوزن.

الذين يعانون من مرض السيلياك، أو ما يعرف بمرض حساسية القمح Celiac disease، هم أكثر عرضة للنحافة بسبب الضرر الذي يحدث للأمعاء الدقيقة نتيجة استهلاك بروتين الجلوتين Gluten، الموجود في القمح والشعير، ما يحول دون امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

إرتفاع معدلات الأيض يمنع اكتساب الوزن بالرغم من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وهذا يعود إلى سبب محتمل، وهو الجينات .

الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان، السل أو التيفود.

إلتهاب القولون التقرحي.

وجود طفيليات أو ديدان داخل المعدة.

فقر الدم الشديد.

التدخين.

عادات غذائية خاطئة مكتسبة منذ الطفولة.

التعرض المستمر للضغط العصبي.

علاج النحافة

الصورة من Pexels

في المرحلة الأولى من علاج النحافة بالرغم من الأكل، لا بد من زيارة الطبيب المختص لمعرفة الأسباب الصحية المسببة للنحافة.

التنبه إلى نوعية الطعام المتناول، فبالرغم من أن سوء التغذية أحد الأسباب الشائعة للنحافة، إلا أن هذا لا يعني قلة الطعام، بل نوعه، وبالتالي يشدد الأطباء، في حال الإصابة بالنحافة على ضرورة تناول الأطعمة العالية السعرات الحرارية وإنما الصحية، مثل المكسرات والفواكه المجففة.

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تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل فول الصويا، الأسماك، الدواجن والبقوليات، كما يمكن اللجوء إلى مكملات البروتين الغذائية، وإنما تحت إشراف طبي.

عادة ما يشعر الذين يعانون من النحافة بالشبع سريعاً، لذا، ينصح بتناول 5 إلى 6 وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من 3 وجبات كبيرة.

التخفيف من التوتر والضغوط النفسية، من خلال ممارسة تمارين التأمل، مثل اليوغا، أو احتساء المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب، مثل شاي البابونج.

تناول الطعام فى أماكن مفتوحة وهادئة ويفضل أن يتم مع مجموعة من الأصدقاء.

تجنباً للشعور بالشبع، لا ينصح باستهلاك العصائر أو المشروبات قبل أو خلال الوجبة، بل ينصح بتناولها بعد مرور ½ ساعة من الوجبة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، للتخفيف من حدة التوتر وللحفاظ على توازن عملية التمثيل الغذائي.

الإقلاع عن التدخين، لأنه يسبب فقدان الشهية.

ينصح بتجنب الاعتماد على الأطعمة العالية السعرات الحرارية، الدهون المشبعة والسكريات لزيادة الوزن، مثل: الشوكولا، ولكعك، والمشروبات المحلاة، لأنها تتسبب بزيادة نسب الدهون بدلاً من العضلات، كما تضاعف من خطر ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم.

اللجوء إلى بعض العقاقير التي تصرف بوصفة طبية، أهمها الأوكساندرولون Oxandrolone والميجيسترول Megestrol.

وصفات لعلاج النحافة

الصورة من Adope

الزبادي الكامل الدسم

يمزج كوبان من الزبادي الكامل الدسم مع الفواكه المجففة أو الطازجة. يمكن إضافة المكسرات وتحليته بالعسل.

أيضاً يمكن مزج كوب من الزبادي مع مسحوق الكاكاو وزبدة الفول السوداني.

الأفوكادو وجوز الهند

تهرس حبة أو اثنتان من الأفوكادو الناضجة، ثم تضاف لها كمية مناسبة من رقائق جوز الهند وحليب جوز الهند. يضاف للخليط الحليب المكثف والمحلى والثلج المجروش.

يمكن الاستعانة بالخلاط الكهربائي لإعداد هذه الوصفة.

الموز والحليب

تهرس ثمرتان من الموز مع كوب من الحليب وقطعة من الشوكولا في الخلاط الكهربائي .

يضاف الثلج المجروش، ويتم تناول هذا المشروب المفيد لزيادة الوزن بانتظام.

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