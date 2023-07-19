شكرا لقرائتكم خبر عن ألزهايمر مش بس لكبار السن .. يهدد الشباب في عمر ال 30.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن كبار السن هم الأكثر عرضة لمرض الزهايمر ، ولكن أثبتت بعض الأبحاث أن حوالي 3.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عامًا يعانون من مرض الزهايمر المبكر - وهو شكل من أشكال الخرف تظهر فيه الأعراض قبل سن 65.

وحسب ما ذكره موقع sciencealertبينما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر عادةً من فقدان الذاكرة كعلامة أولى للمرض ، يميل الأشخاص المصابون بداء الزهايمر في سن مبكرة إلى ظهور أعراض أخرى مثل الانتباه السيئ ، وقلة القدرة على تقليد إيماءات اليد ، والوعي المكاني السيئ.

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بداء الزهايمر المبكر أيضًا من زيادة في القلق قبل تشخيصهم قد يكون هذا بسبب الوعي بالتغييرات التي تحدث ، دون سبب واضح لسبب شعورهم بالاختلاف.

قد يعتقدون أن هذه التغييرات في السلوك مؤقتة ، مما قد يمنع الأشخاص من طلب المساعدة الطبية قد يسيئ أخصائيو الرعاية الصحية أيضًا لتفسير القلق على أنه علامة على حالات صحية أخرى.

ولكن في حين أنه قد يكون لديهم ضعف إدراكي أقل في وقت التشخيص ، فقد أشارت الدراسات إلى أن أولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر المبكر يظهرون تغيرات أسرع في أدمغتهم .

يشير هذا إلى أن الحالة يمكن أن تكون أكثر عدوانية من داء الزهايمر المتأخر قد يفسر هذا أيضًا لماذا يميل الأشخاص المصابون بداء الزهايمر المبكر إلى أن يكون متوسط العمر المتوقع لديهم أقل بحوالي عامين من أولئك المصابين بالظهور المتأخر.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بداء الزهايمر المبكر هم أيضًا أكثر وعياً بالتغيرات التي تطرأ على نشاط دماغهم. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغييرات سلوكية مع وجود حالات مثل الاكتئاب سائدًا في هذه المجموعة.

داخل الدماغ نفسه ، يتسبب مرض الزهايمر المبكر في تغيرات كيميائية مماثلة لتلك التي تحدث في داء الزهايمر المتأخر لكن مناطق الدماغ التي تستهدفها هذه التغييرات الكيميائية يمكن أن تكون مختلفة.

وجدت الأبحاث أن مناطق الدماغ المشاركة في معالجة المعلومات المرتبطة بالحركة والحسية (تسمى القشرة الجدارية ) تظهر علامات تلف أكبر هناك أيضًا ضرر أقل للحصين مقارنة بمرض الزهايمر المتأخر - وهي منطقة من الدماغ مهمة في التعلم والذاكرة.





لماذا يحدث ذلكتتشابه عوامل الخطر للإصابة بمرض الزهايمر المبكر مع تلك الخاصة بمرض الزهايمر المتأخر.

على سبيل المثال ، تم ربط المستويات الضعيفة من لياقة القلب والأوعية الدموية وانخفاض القدرة المعرفية في بداية مرحلة البلوغ بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة بمقدار ثمانية أضعاف . ومع ذلك ، لا يزال يتعين علينا فهم جميع العوامل التي تؤثر على فرص الشخص في تطوير الحالة بشكل كامل.

أحد الجوانب التي أوضحها الخبراء هو أن الجينات تلعب دورًا في حوالي حالة واحدة من كل عشر حالات من داء الزهايمر المبكر. حتى الآن ، تم ربط ثلاثة جينات ( APP و PSEN1 و PSEN2 ) بمرض الزهايمر المبكر.

ترتبط كل هذه الجينات ببروتين سام يعتقد أنه يساهم في الإصابة بمرض الزهايمر (المعروف باسم أميلويد بيتا). عندما تتعطل هذه الجينات ، يحدث تراكم من الأميلويد بيتا السام ، والذي يرتبط بأعراض مرض الزهايمر.

تشير الدلائل المتزايدة إلى أنه قد يكون هناك أيضًا صلة بين إصابات الدماغ الرضحية ومرض الزهايمر المبكر.