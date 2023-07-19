شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حمى القش.. اتبع هذه النصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزداد فرص الإصابة بحمى القش نتيجة حبوب اللقاح التي تتسبب في تهيج أغشية الأنف والصدر ، ولذا يقدم خبراء الصحة العديد من النصائح لحماية مرضي حمى القش من الأعراض الخاصة بها، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير، أن أعراض حمي القش هي العطس، وحكة شديدة في العين، والتهاب في الحلق ويسعى مرضى حمى القش لتجنب هذه الأعراض، ولذا كشف مارك دونوفان ، صيدلي في بوتس بأمريكا، عن أهم نصائحه للحد من أعراض حمى القش، ومنها:

- ضع الفازلين في أنفك من الداخل

قد يستغرب البعض هذه النصيحة، ولكن عند قيامك بها ستقل لديك أعراض حمي القش، لأن وضع الفازلين داخل الأنف يساعد علي عمل حاجز قوي يتسبب في عدم قدرتك علي استنشاق حبوب اللقاح، ولذا عليك قبل بدء موسم حبوب اللقاح وضع الفاولين داخل أنفك لمدة لا تقل عن أسبوعين.

- النظارات الشمسية المغلفة

تعد النظارات الشمسية المغلفة من أهم النصائح للحد من دخول حبوب اللقاح إلي العين وتعرضها للهيج، ولذا عند الخروج خارج المنزل، عليك ارتدائها خلال هذه الفترة تجنبا للإصابة بحمي القش.

-بعد الرجوع إلي المنزل أغسل ملابسك

بعد قضاء وقت طويل في الهواء الطلق، عند الرجوع للمنزل، عليك الاستحمام مباشرة، وذلك لإزالة حبوب اللقاح من الشعر أو الجلد والبشرة، وضع ملابك مباشرة في الغسالة.

-ابتعدى عن نشر الغسيل خارج المنزل خلال هذه الفترة

في الفترة التي ينتشر فيها حبوب اللقاح ينصح بعدم نشر الغسيل خارج المنزل، لأنه يمكن أن تتشبث فيه حبوب اللقاح، ولذا عليك تجنب هذا الأمر نشر الملابس داخل المنزل.