شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بسيلان الأنف.. متى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف، ويعد علامة علي وجود مشكلة في الجهاز التنفسي، ووفقا لموقع “health line” نتعرف علي أبرز الأمراض المسببة لعرض سيلان الأنف، الذى قد يصاب به البعض فى فصل الصيف أيضاً.

أشار التقرير إلى أن من أسباب سيلان الأنف الإصابة بالزكام، ونزلات البرد، والأنفلونزا، كما أن مرضي حساسية الأنف أيضا يتعرضون لهذا الأمر أيضاً، ومرضي التهاب الجيوب الأنفية الحادة، كما أن حدوث تغيرات هرمونية في الجسم تعد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

وأضاف التقرير، أن مرضي الربو أيضا يتعرضون للإصابة بسيلان الأنف، كما ثبت أنه في بعض الأحيان يتعرض البعض لسيلان الأنف نتيجة لتناول الأدوية كمضادات الإكتئاب، أو ضغط الدم.

كما أن بعض السيدات خلال الحمل، وخاصة الفترة الأولى يتعرضون لسيلان الأنف وهذا نتيجة لتغير الهرمونات، كما أن الأشخاص المدخنين هم الأكثر عرضة لسيلان الأنف.

وفي حالة استمرت سيلان الأنف لفترة تزيد عن 10 أيام يجب الذهاب للطبيب، وأيضا في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ونول إفرازات من الأنف دموية.

و نصح التقرير الأشخاص المصابون بسيلان الأنف، بضرورة الابتعاد عن المهيجات لهذا الأمر، ومنها الأدخنة، مع تناول الكثير من السوائل، والماء، وتنظيف الأنف باستمرار.