شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك فى موجة الحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة يتطلب التعامل بحذر لتجنب الأضرار الصحية، فيمكن أن يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى الإضرار بالأعضاء الداخلية مثل القلب والرئتين، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية أكبر من السوائل، وهذا يمكن أن يسبب اضطرابًا في توازن المعادن في الجسم، نظرًا لأن الجسم يحتوي على أكثر من 60٪ من الماء ، فمن المهم إعادة الترطيب للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

عندما يفقد الجسم السوائل تدريجيًا ، يصبح الدم أكثر تركيزًا، مما يضع ضغطًا إضافيًا على نظام القلب والأوعية الدموية لضخ الدم، هذا التركيز المرتفع في الدم يجعل الكلى تحتجز المزيد من الماء ، مما يقلل من التبول.

وأفضل طريقة لضمان تلبية احتياجاتك من المياه هي شرب الماء باستمرار طوال اليوم. إن وجود زجاجة ماء متاحة بسهولة أثناء العمل أو أداء أي تمرين سيجعل ذلك أسهل، بالإضافة إلى ذلك ، استمر في شرب السوائل أثناء التعرق أو إجهاد نفسك. من الضروري أن تتذكر أنه عندما تتعرق للحفاظ على انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية ، يتم فقد الماء ويجب تعويضه.

ويحتاج جسم الإنسان إلى المعادن لكي يعمل بشكل صحيح. يمكن الحصول عليها من الأطعمة أو المشروبات. هذه المعادن مهمة للحفاظ على الحموضة في الدم. علاوة على ذلك ، تنظيم مستويات السوائل في جسم الإنسان ، ونقل الإشارات من الأعصاب والعضلات والخلايا في جميع أنحاء الجسم . ويفقد جسم الإنسان المعادن بعدة طرق ، ولكن في المقام الأول من خلال الجفاف عند الإصابة بالجفاف ، قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالصداع والتهيج وضربات القلب والإرهاق.

ويمكن العثور على المعادن في ماء جوز الهند غير المحلى والموز ومنتجات الألبان والبطيخ والأفوكادو.

من الطرق السهلة للوقاية من الجفاف بالإضافة إلى الماء إضافة الزبادي أو كوب واحد من قطع البطيخ إلى يومك ، أو حتى تناول الموز كوجبة خفيفة. تحتوي موزة واحدة على 422 مجم من البوتاسيوم الذي يساعد على التحكم في العضلات وضغط الدم.