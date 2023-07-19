شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تبحث مسارات علاجية جديدة لالتئام جروح العين عند مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم العلماء فهمًا جديدًا لكيفية تأخير مرض السكري في التئام الجروح في العين، حيث حددوا لأول مرة تغييرين مرتبطين بالأمراض في القرنية، حددت النتائج، التي نُشرت اليوم في مجلة Diabetologia ، 3 مسارات علاجية عكست هذه التغييرات وأعادت وظيفة التئام الجروح جزئيًا إلى القرنية، وهو اكتشاف يمكن أن يُعلم في النهاية علاجات جديدة لمرض السكري.

قال ألكسندر ليوبيموف ، مدير برنامج العيون في معهد الطب التجديدي في سيدارز سيناء بالولايات المتحدة، وكبير مؤلفي البحث، "لقد وجدنا أن مرض السكري يسبب تغيرات خلوية أكثر مما كنا على علم سابقًا"، "لا يؤثر الاكتشاف على تسلسل الجينات ولكنه يستلزم تعديلات معينة في الحمض النووي لتغيير التعبير الجيني - ما يعرف بالتغييرات اللاجينية ."

يعاني أكثر من 37 مليون شخص في الولايات المتحدة – 11% من السكان - من مرض السكري، تم تصميم معظم أدوية مرض السكري لزيادة تحمل الجلوكوز أو توفير الأنسولين المستنفد، ولكنها لا تعالج التغيرات الجزيئية والخلوية أو المضاعفات المرتبطة بها.

يحدد البحث الجديد أيضًا ولأول مرة دورًا مهمًا عن البروتين المسئول عن التئام جروح القرنية، ووظيفة الخلايا الجذعية - وهي خلايا قادرة على التمايز إلى العديد من أنواع الخلايا.

قال الدكتور روتشي شاه، وهو عالم في مختبر ليوبيموف والمؤلف الأول للدراسة: "إن العلاجات الحالية تعالج الأعراض فقط، لذلك هناك حاجة ملحة لفهم الآليات الجزيئية لمشاكل التئام الجروح المتعلقة بالسكري"، "إن فهم آلية التئام الجروح الجديدة المنظمة وراثيًا يمكن أن يؤدي إلى علاجات يمكن أن تساعد المرضى على تجنب المزيد من مشاكل صحة العين على المدى الطويل."

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express فانه على الرغم من أن مرض العين السكري ينصب بشكل كبير على شبكية العين، إلا أن ما يصل إلى 70% من مرضى السكري يعانون من مشاكل في القرنية، "السطح الخارجي الواقي الشفاف للعين"، في مرض السكري المتقدم، تصبح الخلايا الجذعية للقرنية معطلة، وتتعافى القرنية بشكل أبطأ وأقل كليا بعد إصابة أو إجراءات مثل الجراحة والعلاج بالليزر لاعتلال الشبكية السكري .

لتحديد التغيرات اللاجينية المكتشفة في هذه الدراسة - التغييرات التي لم يتم إدخالها على الجينوم منذ الولادة، ولكن تم إدخالها لاحقًا - قارن ليوبيموف وفريقه خلايا من قرنيات 6 مرضى مصابين بالسكري مع 5 متبرعين أصحاء، ووجدوا أنه في القرنيات المصابة بداء السكري، تم كبح منتج البروتين الخاص بجين WNT5A

قام فريق العلماء بعد ذلك بإحداث جروح في خلايا القرنية في المزرعة وزراعة أعضاء القرنية، واختبروا ثلاثة تدخلات مصممة لتطبيع التعبير البروتيني Wnt-5a أضافوا بروتين Wnt-5a مباشرة، قاموا بإدخال مثبط مثيلة الحمض النووي.

جميع الطرق العلاجية الثلاثة، في عينات مرضى السكري، حفزت إنتاج الخلايا الجذعية وتحسين تجديد الأنسجة، وتسريع التئام الجروح.

قال كليف سفندسن، مدير معهد الطب التجديدي والمؤلف المشارك للدراسة: "إن العلاجات الجديدة لعكس التأثيرات اللاجينية يمكن أن تحسن وظيفة القرنية، وقد تثبت أيضًا أهميتها في مضاعفات مرض السكري الأخرى، هذا العمل يساعد بالتأكيد على المضي قدما في هذا المجال.

قال ليوبيموف: "هدفنا هو تطوير عقاقير موضعية، ومستمرة من أجل التئام جروح القرنية، موضحا إن الأدوية التي تمت الموافقة عليها من قِبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والتي يمكن تطبيقها بسهولة قد تكون من أكثر الأساليب الواعدة للعلاجات المستقبلية الفعالة."