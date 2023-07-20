عادات خاطئة تسبب الأرق.. تجنبها واحصل على نوم أفضل

القاهرة - سامية سيد - القلق والإصابة بالأرق أعراض يصاب بها العديد من الأشخاص نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها الضغوط النفسية أو الشعور بالخوف وأيضا عند اتباعهم العديد من النشاطات والأشياء الخاطئة علي مدار اليوم، ولذا يقدم التقرير التالي بعض العادات الخاطئة التي تتبعها وتزيد من إصابتك بالأرق، وفقا لموقع "everydayhealth".

عادات تسبب الإصابة بالأرق

-تناول الطعام قبل النومهذا الأمر يعد من الأشياء التي تزيد فرص إصابتك بالأرق، والسبب عدم هضم الطعام بشكل طبيعي، ولذا يزداد فرص الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وألم شديد في البطن، ولذا عليك تجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين. -الكافيين القهوة والشاي والنساكافين تعد من المشروبات الغنية بالكافيين، ولذا تناولك لها يزيد من فرص الإصابة بالأرق والسبب أنها مشروبات منبه وتعمل علي تنشيط الجهاز العصبي في الجسم. -تناول كميات كبيرة من الماء

الإفراط في تناول الماء يزيد من فرص الدخول لحمام بكثرة في الليل، ولا يستطيع الشخص النوم.

-الهاتف المحمول قبل النوم: تعد من العادات الخاطئة التي تزيد من نشاط وتركيز المخ، ويصبح أكثير إستيقاظا ويقلل فرص الرغبة بالنوم، ويزيد من تعرضك للإصابة بالأرق.