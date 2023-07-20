شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص ضمور العصب البصرى؟ اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفحص الطبيب العين بجهاز يدعى منظار العين ليتمكن من رؤية الشبكية وبشكل خاص العصب البصري فى الجزء الخلفي من العين، عادةً ما يظهر العصب البصري باهتاً بسبب تغيرات في التدفق الدموي إلى المنطقة، قد يلزم إجراء المزيد من الاختبارات لقياس الرؤية، والرؤية المحيطية، ودرجة رؤية اللون قد يطلب الطبيب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي عند الشك بوجود ورم وفقا لما نشره موقع healthifyme

علاج ضمور العصب البصري وأهمية التشخيص المبكر

لا يوجد علاج فعال لضمور العصب البصري. بمجرد فقدان الألياف العصبية في العصب البصري فإنها لا تشفى أو تنمو مرة أخرى. ومع ذلك، فإنّ التشخيص المبكر وعلاج الأسباب الكامنة وراء ضمور العصب البصري يمكن أن يساعد في منع حدوث المزيد من الضرر من هذا المرض.

يعتمد الإنذار على سبب الضمور، في حال الإصابة بضمور عصب بصري تالٍ لالتهاب، يمكن للمريض أن يستعيد بصره ويتحسن الضمور بتحسن السبب. كما أن التشخيص المبكر للجلوكوما "المياه الزرقاء على العين" وعلاجه، يمكن أن يحسن من ضمور العصب البصري، أو يخفف من تدهور الحالة.

لا يقدم الطب الكثير لمرضى ضمور العصب البصري في الحالات المتقدمة، أو في بعض الحالات الوراثية.

كيف يمكن الوقاية من ضمور العصب البصري؟

معظم حالات ضمور العصب البصري لا يمكن التنبؤ بها أو الوقاية من حدوثها، لكن بالرغم من ذلك بعض الخطوات يمكنها التقليل من احتمال حدوث الإصابة.

الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحوادث وخاصة الالتزام بوضع حزام الأمان، لتقليل الأخطار الناجمة عن الحوادث ورضوض الوجه.

الفحص العيني الدوري سنوياً، لتحري وجود ارتفاع ضغط العين وعلاجه باكراً.