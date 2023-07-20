شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاضطراب ثنائي القطب عند النساء والرجال.. منها نوبات من الهوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بتغيرات شديدة في المزاج ، وتشمل الأعراض نوبات من الهوس، أو مزاج جيد للغاية، ونوبات من الاكتئاب الشديد ويتم تشخيص الرجال والنساء بالاضطراب ثنائي القطب بأعداد متساوية تقريبًا، ومع ذلك قد تختلف الأعراض الرئيسية للاضطراب عند الرجال مقارنة بالنساء، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتميل النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب إلى تلقي التشخيص في وقت لاحق من الحياة ، غالبًا في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر. في بعض الحالات ، قد يلاحظن الأعراض لأول مرة أثناء الحمل أو بعد الولادة .

أعراض الاضطراب ثنائي القطب عند النساء

تميل النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب إلى الشعور بما يلي:

-نوبات الهوس الأكثر اعتدالًا

-نوبات اكتئاب أكثر من نوبات الهوس

- 4 نوبات أو أكثر من الهوس والاكتئاب في سنة واحدة

قد تعاني النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب أيضًا من الانتكاس في كثير من الأحيان، والذي قد يحدث جزئيًا بسبب التغيرات الهرمونية المتعلقة بالحيض والحمل وانقطاع الطمث . فيما يتعلق بالاضطراب ثنائي القطب ، فإن الانتكاس تعني حدوث نوبة مزاجية بعد عدم وجودها لبعض الوقت.

من ناحية أخرى ، يمكن للرجال المصابين بالاضطراب ثنائي القطب:

-الحصول على تشخيص في وقت مبكر من الحياة

-نوبات أقل تواتراً ولكنها أكثر شدة ، خاصة نوبات الهوس

-أكثر عرضة للإصابة باضطراب تعاطي المخدرات

-المزيد من العدوانية أثناء نوبات الهوس