شكرا لقرائتكم خبر عن الحميات الغذائية القاسية لفقدان الوزن تعرضك لهذه الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية هو اضطراب يصاب به العديد من الأشخاص الذين يعانون من الخوف من اكتساب الوزن، ولكن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للكثير من المشكلات الصحية بمرور الوقت.

ووفقا لموقع “everydayhealth” فإن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية بهدف عدم زيادة الوزن يتبعون حميات غذائية قاسية، ويبذلون مجهودا أي تمارين رياضية شاقة دون إعطاء الجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية.

وهناك أعراض يصاب بها البعض عند إصابتهم بفقدان الشهية، ومنها فقدان الوزن الشديد، الإرهاق الدائم والأرق، الدوخة، تساقط الشعر، حدوث اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لدي النساء، الإمساك وآلام البطن، وجفاف الجلد أو اصفراره، انخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، القلق والتوتر.

ويعتمد علاج فقدان الشهية على ذهاب المصاب لإختصاصي تغذية لكي يقنعه أن تنظيم الوجبات واتباع عادات غذائية ويومية صحية يعد من أهم الحيل لفقدان الوزن، وليس الامتناع عن تناول الأطعمة وفقدان الجسم للعناصر الغذائية التي يحتاجها، لأن على مرور الأيام سيصل الأمر لدخول المصاب للمستشفي ونقل دم وحديد وأخذ مكملات غذائية عديدة لتعويض من تم فقدانه.