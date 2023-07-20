نصائح هتساعدك فى الحصول على وزن صحى ومثالى

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القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟عليك اتباع بعض النصائح في يومك للحصول على وزن صحي ومثالي، والتي قدمها التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”.



نصائح تساعدك في الحصول علي وزن صحى ومثالى نصائح تساعدك في الحصول علي وزن صحى ومثالى -تناول السلطة الخضراء يوميا -تناول السلطة الخضراء يوميا

تناول طبق السلطة الخضراء يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إمداد الجسم بالألياف الغذائية، التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، كما أنها من الحيل الغذائية الرائعة في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم والإخراج وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات، ولذا يمكنك تناولها مع الثلاث وجبات الرئيسية للحصول على فوائدها وأيضا التخلص من الوزن الزائد. -ابتعد عن النشويات إذا كنت من عشاق النشويات فعليك تجنبها عند اتباعك لنظام غذائي صحي، لأن تناولك لها يتسبب في تحويل الجسم لها للسكريات، التي تتراكم في بعض العضلات بالجسم، كالبطن، والأرداف، وهذا يتسبب في تعرضك لزيادة الوزن، ولذا تجنب هذا الأمر بتجنب تناول الأرز والمكرونة. -تجنب المشروبات الغازية:من أبرز أسباب زيادة الوزن هي تناول المشروبات الغازية، فتناولك لها يعد من الأمور المسببة للإصابة بزيادة الوزن، ولذا عليك تجنبها لأنها عالية السعرات الحرارية والسكريات، وتتسببب في زيادة تراكم الدهون بالجسم. -عليك تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة:شوي اللحم أو سلقه يقلل من الشحوم الموجودة بها، ولذا يمكنك تناول جميع أنواع اللحوم بهذه الطريقة تجنبا لزيادة الوزن.