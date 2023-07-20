شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الاسترخاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسترخاء هو حالة من انتعاش العقل والجسد مع التخفيف من التوتر والقلق، وهي حالة تعود فيها البنية العضلية إلى حالة خمول بعد انقباض وتقلص العضلات، وحينها نشعر بالهدوء التام، وقدم موقع webmd شرحا لما يحدث للجسم عند الاسترخاء كالتالى:

ماذا يحدث لجسمك عند الاسترخاء؟ -معدل ضربات قلبك يتباطأيؤدي الإجهاد إلى نشاط في الجهاز العصبي السمبثاوي ، المسئول عن وظائف جسمك في المواقف الخطرة ترسل استجابة "القتال أو الهروب" هرمونات تسمى الكاتيكولامينات لتسريع قلبك لكن الاسترخاء يتيح لجسمك معرفة أنه لا بأس من توفير الطاقة يتولى الجهاز السمبتاوي لديك ويطلق هرمونًا يسمى أستيل كولين هذا يبطئ معدل ضربات قلبك.





-ينخفض ضغط الدم لديكيمكن لهرمونات التوتر تسريع معدل ضربات القلب وشد الأوعية الدموية هذا يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت يحدث العكس عند الاسترخاء إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد تساعدك طرق الاسترخاء مثل التأمل في إدارة التوتر وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب (لكن لا تتوقف عن تناول دوائك إلا إذا قال طبيبك أنه لا بأس.)





الهضم الخاص بك يصبح أفضلعندما يتسبب الإجهاد في رد فعل "القتال أو الهروب" ، يتم تعليق عملية الهضم حيث يتحرك الدم نحو عضلاتك الكبيرة الاسترخاء يعكس هذه العملية كما أنه يقلل من الالتهابات التي يمكن أن تؤذي أمعائك يلعب الإجهاد دورًا في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS). قد تساعد تقنيات التهدئة مثل التنفس العميق أو التأمل في علاج الأعراض





يتباطأ تنفسك"خذ نفسًا عميقًا ،" قد تخبر شخصًا في حالة ذعر. هناك سبب وجيه لذلك. عندما تكون متوترًا ، فإن التنفس يتسارع قد يؤدي التنفس بسرعة كبيرة إلى انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم ، مما قد يجعلك تشعر بالدوار والضعف. لكن الاسترخاء يبطئ من معدل تنفسك. يمكنك أيضًا مساعدة نفسك على الاسترخاء من خلال التنفس البطيء والتحكم فيه ، حوالي 6 أنفاس في الدقيقة.





استرخاء عضلاتكيتيبس جسدك عندما تشعر بالتهديد ، سواء من دب في الغابة أو من موعد نهائي في العمل. عادة ، يخف توتر العضلات عندما تهدأ لكن الإجهاد طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى توتر العضلات طوال الوقت تقريبًا إذا كنت تواجه صعوبة في الاسترخاء ، فاسأل طبيبك عن الارتجاع البيولوجي يستخدم مستشعرات لإعطائك ملاحظات حول وظائف جسمك. يساعدك ذلك على تعلم كيفية التخلص من توتر العضلات.





لديك سيطرة أفضل على نسبة السكر في الدميمكن لهرمونات التوتر أن ترفع نسبة السكر في الدم وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن الجهد المبذول لإدارة حالتك قد يزيد من إجهادك يمكن أن يساعدك الاسترخاء في السيطرة على نسبة السكر في الدم (على الرغم من أنه لا يمكن أن يحل محل الدواء) للوصول إلى هناك ، مارس الرياضة بانتظام واحصل على قسط كافٍ من النوم جرب تمارين الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا لمساعدتك على الاسترخاء أكثر.





يعمل نظام المناعة لديك بشكل أفضلالإجهاد طويل الأمد يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى لكن الاسترخاء العميق يمكن أن يساعد جهاز المناعة لديك على التعافي. يمكنك الوصول إلى هناك بمساعدة تقنيات مثل استرخاء العضلات التدريجي هذا هو المكان الذي تشد فيه ، ثم تسترخي ، كل مجموعة عضلية واحدة تلو الأخرى بل إن إدارة مخاوفك أكثر أهمية مع تقدمك في العمر تنخفض وظيفتك المناعية بشكل طبيعي بمرور الوقت.





تنام بشكل أفضلفي بعض الأحيان ، قد لا تتمكن من الغفوة حتى عندما تكون مرهقًا هذه الحالة "المتعبة ولكن السلكية" هي علامة على أنك ما زلت في وضع "القتال أو الهروب" يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق في تشغيل استجابتك للاسترخاء. يتم استخدامها أحيانًا كعلاج للأرق.