شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وأطعمة تسبب تغير لون البول والان مع تفاصيل الخبر
تغير لون البول له العديد من الأسباب ومنها:
-هناك أدوية تغير لون البول، ومنها بعض المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وفي الأغلب يصبح لون البول مائل للون البرتقالي.
-أخذ بعض المكملات الغذائية كفيتامين سي، تتسبب في تعرض البول للون الأصفر.
-هناك بعض الأطعمة المسببة لتغيرات في لون البول، ومنها:
- البنجر: يجعل لون البول مائلًا للبنفسجي أو الوردي.
- الفاصولياء: يتغير البول للون البني عند تناولها.
- الشاي: من المشروبات التي تغير البول للون البني الداكن.
- التوت: يتسبب في تحول لون البول إلى الأحمر أو الوردي، خاصةً عند تناوله مع البنجر.
وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأمراض التي ينذر بها لون البول حسب اللون الخاص به، ومنها:
- اللون الأبيض: يدل على وجود ترسبات في البول، وقد يكون علامة علي وجود مشكلة في المسالك البولية.
- اللون الأحمر أو وجود دم في البول، فهذا دليل على التهاب المسالك البولية أو وجود أورام خبيثة في الجسم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز