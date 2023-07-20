شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وأطعمة تسبب تغير لون البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التعرض لحدوث تغيرات في لون البول يشعر الشخص بالقلق لأنها تعد علامة على الإصابة بمشكلة ما في الجسم، ويجب التعرف عليها وعلاجها على الفور لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline" إلى أسباب تغير لون البول كالتالى:





تغير لون البول له العديد من الأسباب ومنها:

-هناك أدوية تغير لون البول، ومنها بعض المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وفي الأغلب يصبح لون البول مائل للون البرتقالي.

-أخذ بعض المكملات الغذائية كفيتامين سي، تتسبب في تعرض البول للون الأصفر.

-هناك بعض الأطعمة المسببة لتغيرات في لون البول، ومنها:

- البنجر: يجعل لون البول مائلًا للبنفسجي أو الوردي.

- الفاصولياء: يتغير البول للون البني عند تناولها.

- الشاي: من المشروبات التي تغير البول للون البني الداكن.

- التوت: يتسبب في تحول لون البول إلى الأحمر أو الوردي، خاصةً عند تناوله مع البنجر.

وأوضح التقرير، أن هناك بعض الأمراض التي ينذر بها لون البول حسب اللون الخاص به، ومنها:

- اللون الأبيض: يدل على وجود ترسبات في البول، وقد يكون علامة علي وجود مشكلة في المسالك البولية.

- اللون الأحمر أو وجود دم في البول، فهذا دليل على التهاب المسالك البولية أو وجود أورام خبيثة في الجسم.