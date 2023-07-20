شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى.. كيف تتبع نظاماً غذائياً صحياً وما الأطعمة الممنوعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الكلى تعد من أخطر الأمراض التي يصاب بها كثير من الناس، ويعد السبب الأساسي في الإصابة بأمراض الكلى القيام بعادات صحية خاطئة، تزيد من فرص الإصابة بالمضاعفات وأبرزها الفشل الكلوي والتعرض للغسيل الكلوي، وأكد التقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth”، أن الاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن يعد من الحيل الجيدة للحفاظ على صحة الكلي.





نظام غذائى صحى لمرضى الكلى

النظام الغذائي لمن يعاني من أمراض الكلى يجب أن يكون متوازنا ومتنوعا، ولذا عليهم تناول من 5 إلى 6 وجبات علي مدار اليوم، وتكون غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

التغذية الجيدة لها دور كبير في تقليل فرص تعرض مرضي الكلى للخطر، كزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات في استقلاب الفسفور والكالسيوم.

يجب على مرضي الكلى تناول البروتين بنسب قليلة ويفضل تناوله مسلوقاً، ومنتجات الحليب خالية الدسم، وأيضا من الضروري تقليل استهلاك الملح والأطعمة الغنية به، كالمخللات واللحوم المصنعة.

من الضروري علي مريض الكلي حساب السعرات الحرارية التي يتناولها علي مدار اليوم، وفي نفس الوقت تناول كميات قليلة من الطعام ولكن لعدة مرات علي مدار اليوم، أي من 5 إلي 6 وجبات، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات كالبطاطس والجزر والكوسة والبنجر، والتفاح والكمثري.

مع توخي الحذر والبعد عن تناول الأطعمة المسببة للانتفاخات كالبقوليات، وأيضا تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالفوسفات لأنها تزيد من فرص تعرض مرضي الكلي لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، ومنها الأجبان الصلبة والكبدة والسردين والمكسرات وصفار البيض، والمشروبات الغازية .