شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض الزهايمر فى مراحله المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب مرض الزهايمر عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، ومع ذلك ، يمكن أن يحدث عند الأشخاص في وقت مبكر من الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر. وهذا ما يسمى بالبداية المبكرة لمرض الزهايمر. يؤثر هذا النوع من مرض الزهايمر على أقل من 10 % لجميع المصابين بهذه الحالة، وفقا لما نشره موقع webmd

ونظرًا لأن الأطباء لا يبحثون دائمًا عن علامات مرض الزهايمر لدى البالغين الأصغر سنًا، فقد يستغرق الحصول على التشخيص وقتًا طويلاً تعتمد أعراض البداية المبكرة لمرض الزهايمر على مرحلة المرض. يمكن أن تشمل العلامات المبكرة فقدان الذاكرة الخفيف وصعوبة التركيز أو إنهاء المهام اليومية. قد يكون من الصعب العثور على الكلمات الصحيحة ، وقد تفقد الشعور الوقت.

ووجدت بعض الدراسات أن بعض التغييرات في الرؤية والعين يمكن أن تشير إلى مرحلة مبكرة من مرض الزهايمر للأشخاص في الخمسينيات من العمر وما فوق.

والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، هناك العديد من الجينات النادرة التي تسبب مجتمعة مجموعات من الحالات في بعض العائلات يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض الزهايمر التحدث مع طبيبهم.

الوقاية من مرض الزهايمر

مثلما لا يوجد علاج معروف لمرض الزهايمر، لا توجد إجراءات وقائية مضمونة في الوقت الحالي ، تعد عادات نمط الحياة المعززة للصحة أفضل الأدوات التي نملكها لمنع التدهور المعرفي.

قد تساعد الخطوات التالية:

-حاول الإقلاع عن التدخين. إذا كنت تدخن ، فإن الإقلاع عن التدخين يفيد صحتك على الفور وعلى المدى الطويل.

-تمرن بانتظام. يقلل النشاط البدني من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

-حافظ على نشاط عقلك. جرب بعض التدريبات المعرفية .

-تنتاول نظام غذائي صحي . اتباع نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضراوات.

-حافظ على حياة اجتماعية نشطة. من المرجح أن تفيد الصداقات والعمل التطوعي والهوايات صحتك العامة .

-تأكد من التحدث مع طبيبك قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نمط حياتك.