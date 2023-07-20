بيروت - نادين محمد - يعد المشي بأقدام حافية طريقة الحياة الطبيعية بالنسبة للعديد من الثقافات، ورغم أن الحياة ترغمنا على ارتداء الأحذية حتى في المنزل، إلا أن الفوائد العديدة للمشي بأقدام حتفية قد تجعلنا نفكر مرة أخرى بالأمر.

فإذا كان بإمكانك الابتعاد عن الأسفلت والخرسانة التي تهيمن على الأسطح الخارجية في العديد من المناطق، فهناك بالفعل فوائد صحية للمشي بأقدام حافية على العشب والأرض الطبيعية، وإليك في الجميلة 7 فوائد للمشي بأقدام حافية.

1. المشي بأقدام حافية على العشب يمكن أن يقلل الألم والالتهابات

(مصدر الصورة freepik)

يُعرف أيضاً المشي بأقدام حافية باسم "التأريض"، والذي تعتمد فكرته على وجود تدفق أو توصيل كهربائي يحدث بين الجلد والأرض عند ملامستها، ولهذا فإننا نشعر عند المشي حافيين القدمين على العشب أو التراب، بالهدوء والراحة، التي قد تزيد من تدفق الدورة الدموية ويقلل الالتهاب.

نظرًا لأن الالتهاب يمكن أن يسبب الألم، يجد الكثير من الناس أنه عبارة عن مهدئ وشبه مسهلًا للألم عند التأريض.

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2. تقوية قدميك

من فوائد المشي بأقدام حافية أنه يقوي ويطيل العضلات الصغيرة والأوتار والأربطة في قدميك وكاحليك وربلة ساقك، والتي عادة ما تصاب بالضمور مع مرور العمر.

ويمكن أن يساعد هذا في منع الإصابات مثل التهاب اللفافة الأخمصية وجبائر قصبة الساق ويمكن أن يكون طريقة رائعة لتقوية قوس القدم لأولئك الذين لديهم أقدام مسطحة.

3. المشي بأقدام حافية على العشب أو الرمال يحسن النوم

(مصدر الصورة freepik)

أظهرت الدراسات البحثية وجود علاقة إيجابية بين المشي بأقدام حافية على العشب أو الرمال وتحسين النوم، ويُعتقد أن الاتصال المباشر بالأرض يعمل على استقرار إيقاعاتك اليومية، مما يساعد دورات النوم والاستيقاظ على التوافق بشكل أفضل مع دورة الأرض الطبيعية ليلًا ونهارًا.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي بأقدام حافية على العشب يمكن أن يقلل من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والذي بدوره يساعد على تعزيز نوم أعمق وأكثر انتعاشًا.

4.يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي

تشير الدراسات إلى أن التأريض يضع الجلد في اتصال مباشر مع الأرض، مما يسمح بالتدفق الطبيعي للإلكترونات من الأرض إلى الجسم، وهذه الإلكترونات لها تأثير مضاد للأكسدة على الجسم، وتكافح الجذور الحرة.

5. يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية

يمكن أن يكون المشي بأقدام حافية على العشب طريقة رائعة لتقليل التوتر، حيث يمكن أن يقلل من مستويات الكورتيزول.

ويقول خبراء التأريض إن المشي حافي القدمين على العشب مفيد بشكل خاص أول شيء في الصباح، حيث يساعد على تنشيط الجهاز العصبي والحواس وتحسين الحالة المزاجية.

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6. يزيد من إنتاج فيتامين د

في أي وقت تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، فإنها تنشط الإنتاج الداخلي لفيتامين د، وهو عنصر غذائي مهم يعمل كهرمون ستيرويد.

ويحسن فيتامين د صحة العظام، وترتبط المستويات المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان وأمراض أخرى.

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7. يساعد في تنظيم الجهاز العصبي

يقال إن التأريض يساعد على تنشيط العصب المبهم، وهو أكبر عصب في الجهاز العصبي اللاإرادي.

ويمتد هذا العصب الضخم من الدماغ إلى القولون، ويلعب المبهم دورًا رئيسيًا في وظائف القلب والرئة والجهاز الهضمي ويقال إنه يساعد في تقليل الالتهاب.



المصدر:marathonhandbook

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