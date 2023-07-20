كيفية التخلص من دهون البطن بتناول وجبة واحدة في اليوم



بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لإنقاص دهون البطن، فهناك طريقة علمية تحقق أفضل النتائج دون الحاجة لاتباع الأنظمة الغذائية القاسية، أو عصائر التخلص من السموم.

لا يمكن تقليل الدهون بشكل انتقائي من مناطق معينة من جسمكِ من خلال الوسائل الطبيعية، بينما الأمر يتطلب وضع خطة تأخذ في الاعتبارات كيمياء الجسم.

هناك عملية بيولوجية يمكن أن تؤدي إلى فقدان دهون البطن. من خلال فقدان الدهون الكلية في الجسم من خلال مزج النظام الغذائي والتمارين الرياضية. يختلف معدل خسارة الدهون بحسب المنطقة المستهدفة، وغالبًا ما يشار إلى المناطق الأكثر مقاومة لفقدان الدهون، مثل البطن والفخذين، بالمناطق الدهنية العنيدة.

اليك هذا النوع من المكسرات يساعد على خسارة الدهون

كيفية التخلص من دهون البطن

يتضمن نظام الوجبة الواحدة في اليوم ، والمعروف أيضًا باسم حمية 23: 1 أو ، الصيام لمدة 23 ساعة وتناول جميع السعرات الحرارية اليومية في غضون ساعة واحدة لتناول الطعام.

أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الوجبة الواحدة يوميًا لمدة 30 يومًا في النظام الغذائي هو الاعتقاد بأنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي. على عكس هذه الأسطورة ، فإن تناول كميات أقل من الطعام لا يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

وجبة بها جميع العناصر الغزائية -المصدرfreepik

ماذا يحدث إذا تناولت وجبة واحدة فقط في اليوم لمدة 30 يومًا؟

عندما يتم اتباع هذا النظام بشكل صحيح ، فإن الوجبة الواحدة في اليوم لا تبدو وكأنها نظام غذائي على الإطلاق. واحدة من أفضل الطرق لفقدان الدهون في الجسم وخفض مستويات الأنسولين وتقليل الجوع هي تناول وجبة واحدة فقط في اليوم.

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إذا تناول الشخص وجبة واحدة في اليوم ، فيمكنه تناول وجبات أكبر بكثير دون تجاوز إجمالي السعرات الحرارية اليومية. هذا يعني أنه يمكنه تحقيق توازن سلبي للطاقة وحرق الدهون بتناول المزيد من الأطعمة.

نصائح لتسريع حرق دهون البطن:

1- ممارسة الرياضة بانتظام:

يمكن أن تساعدكِ تمارين الكارديو، مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة، على حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي. ينصح بممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.



2- إضافة تمارين القوة:

يمكن أن يساعدك بناء العضلات على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة، حيث تتطلب الأنسجة العضلية طاقة أكبر للحفاظ عليها أكثر من الأنسجة الدهنية. قومي بدمج تمارين القوة ، مثل رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم ، في روتينك.

تسريع حرق دهون البطن بممارسة الرياضة -المصدرfreepik

3- تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا ومنخفض السعرات الحرارية:

ركزي على الأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. تجنبي الأطعمة السكرية والعالية الدهون والمعالجة.

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4- اشربي الكثير من الماء:

يمكن أن يساعدكِ على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.



5- الحصول على قسط كافٍ من النوم:

قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات التي تنظم الشهية والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. يجب النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة.

المصدر: SHape

