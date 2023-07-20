شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الطبيعى وغير الطبيعى فى بشرة حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرة الأطفال حديثى الولادة بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، لكن هذا لا يعنى عادةً أن هناك شيئًا ما خطأ، حيث تتكيف بشرة الطفل مع الحياة خارج الرحم وتختفى معظم عيوب البشرة بمرور الوقت، على سبيل المثال يكون لدى الأطفال الخدج أحيانًا شعر ناعم على وجوههم وظهرهم وغالبًا ما يعانى الأطفال المتأخرون من بشرة جافة متقشرة، ويجب أن يختفى كلاهما فى غضون أسابيع قليلة من الولادة.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض الأعراض من الممكن أن تظهر على بشرة طفلك حديثى الولادة وهى..





بشرة الطفل حساسةمن المحتمل أنك لا تحتاجين إلى مستحضرات ترطيب أو كريمات خلال الشهر الأول لطفلك، عندما تبدأ فى استخدام منتجات العناية بالبشرة، تأكد من استخدام منتجات الأطفال فقط، لأن بشرة الطفل حساسة، وقد تحتوى المنتجات المصممة للبالغين على أصباغ وعطور ومنظفات شديدة القسوة على بشرة الرضع بشكل عام، تجنبى استخدام مساحيق الأطفال قد يسبب ذلك مشاكل فى الرئة، بينما قد يؤدى نشا الذرة إلى تفاقم طفح حفاضات الخميرة.





لدغات اللقلق والوحمات الأخرىقد تتسبب الأوعية الدموية غير الناضجة فى ظهور بقع حمراء صغيرة تسمى "لدغات اللقلق" يمكن أن تكون على الوجه أو مؤخرة العنق قد يجعلها البكاء أكثر إشراقًا لكنها تختفي عادةً في غضون عام، يمكن أن تسبب الولادة خدوشًا صغيرة أخرى أو بقع دم على طفلك حديث الولادة يجب أن تلتئم في غضون أسبوعين، قد تبقى أنواع أخرى من الوحمات لفترة أطول أو لا تختفي أبدًا، إذا كنت قلقًا فتحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك.





هل من المقبول تخطى الحمام؟لا يحتاج الأطفال إلى حمام يومى خلال الأسابيع القليلة الأولى، يجب أن يفى الحفاظ على نظافة الطفل أثناء تغيير الحفاضة المتسخة والقيام بحمامات الإسفنج بالغرض، ليست هناك حاجة إلى حمام كامل حتى يبلغ الطفل شهرا من العمر إذا كانوا أصغر من عام واحد، فيمكن الاستحمام مرة كل يومين إلى ثلاثة أيام الاستحمام فى كثير من الأحيان يمكن أن يجفف الجلد بين مرات الاستحمام ، حافظي على نظافة وجه الطفل ويديه عن طريق المسح بقطعة قماش مبللة ودافئة ولا تنس تجاعيد الرقبة والذراع.





رعاية جذع الحبل السرىحتى يسقط الحبل السري للطفل ، تجنبي البلل في حالة اتساخها ، نظفيها بقطعة قماش مبللة أو فركها بالكحول بدلًا من الحمامات الكاملة ، جرب الحمامات الإسفنجية اجمع حوضًا من الماء الدافئ ومنشفة نظيفة حتى تتمكن من إبقاء يد واحدة على الطفل في جميع الأوقات ضعي منشفة ناعمة على سطح شفاف وثابت ليستلقي عليها الطفل احتفظي بها دافئة عن طريق تركها ملفوفة في منشفة، واكشفى فقط عن جزء الطفل الذى تغسله عندما يسقط الحبل السرى، قد يكون هناك نز طفيف من الدم لا تقلق بشأن هذا - فقط حافظى على نظافة المنطقة بالماء والصابون تحدث إلى طبيبك إذا رأيت صديدًا أو احمرارًا في الجلد حول منطقة الجذع أو إذا لاحظت رائحة كريهة.





تجنب مشاكل البشرة في وقت الاستحمامعندما يكون الطفل جاهزًا للاستحمام الكامل تذكر أن بشرته ناعمة وحساسة ما عليك سوى ملء الحوض بـ 3-4 بوصات من الماء اختبر الماء على الجزء الداخلي من معصمك للتأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا حافظي على بشرة طفلك رطبة عن طريق الاستحمام في ماء دافئ لمدة ثلاث إلى خمس دقائق فقط في حالة استخدام المستحضر ، ضعيه بينما لا يزال الطفل رطبًا ، ثم جففيه بالتربيت عليه بدلًا من الفرك.





شعر الطفلبمجرد أن يصبحوا جاهزين للاستحمام وإذا كان لديهم شعر ، سيحتاجون فقط إلى الشامبو مرة أو مرتين في الأسبوع لا بأس في غسل البقع اللينة برفق استخدم منظف الأطفال أو شامبو الأطفال لتجنب دخولها إلى عيونهم، ضع يدك على جبينهم لحماية وجههم عند الشطف. أو قم بإمالة ظهورهم قليلاً حتى يجري الماء على مؤخرتهم.

الطفح الجلدى

يمكن أن تؤدي الحفاضات المبللة والمتسخة إلى تهيج بشرة الرضيع ، ما يتسبب في حدوث طفح جلدي أحمر من الحفاض، تزول عادة في غضون أسبوع للمساعدة في منع طفح الحفاضات ، تحقق من حفاضات الطفل وقم بتغييرها بشكل متكرر عند تغيير حفاضة فوضوية ، امسح الطفل برفق ونظفه واتركه حتى يجف امسحي الفتيات من الأمام إلى الخلف لتجنب الالتهابات إذا أصيب الطفل بطفح جلدي من الحفاض ، يمكن أن يساعد كريم الحفاض. حاولي أيضًا ترك الطفل يتخلص من الحفاضات قليلًا لتهوية الجلد.

يصاب الأطفال بالطفح الجلدي لكن اتصلي بالطبيب بشأن الطفح الجلدي عندما يكون هناك حكة ، أو تتكون بثور ، أو قشور ، أو ظهور نقاط حمراء أو أرجوانية في كل مكان ، أو إصابة الطفل بالحمى، وتعد الأكزيما هي السبب الأكثر شيوعًا للطفح الجلدي الحاك عند الأطفال، لكن يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بأمراض جلدية معدية. قد تشمل هذه: مرض الحصبة؛ فيروس اليد والقدم والفم.