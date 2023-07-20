فوائد التين الشوكي للنساء ..5 فوائد مذهلة تحدث لجسمك

بيروت - نادين محمد - التين الشوكي غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، فهو يساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة مما يجعله خيارًا مناسبًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من السمنة وأمراض القلب.

يمكن أن يكون تناول كوب واحد من هذه الفاكهة مصدرًا جيدًا لجزء كبير من القيمة الغذائية اليومية للعديد من الفيتامينات والمعادن.تشكل كمية فيتامين سي الموجودة في كوب واحد من التين الشوكي 35٪ من مدخولنا اليومي، بينما يشكل المغنيسيوم 32٪ من القيمة اليومية.

ما هي الفوائد الصحية لصبار التين الشوكي؟

تشمل بعض الفوائد الصحية للتين الشوكي قدرته على خفض مستويات الكوليسترول، والمساعدة في إنقاص الوزن، وتحسين عملية الهضم، ومحاربة الخلايا السرطانية، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. إليك أهم فوائد التين الشوكي للنساء

1. التحكم في الوزن

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تحتوي فاكهة التين الشوكي على الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من آلام الجوع. كما أنه يساعد في التخلص من الدهون الغذائية عن طريق ربطها وإخراجها من الجسم. نظرًا لأن الأمعاء لا تحصل على فرصة لامتصاص الدهون الغذائية، فإن هذه الفاكهة تساعد بشكل فعال في التحكم في الوزن وحتى فقدان الوزن.

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2. خفض نسبة الكوليسترول

يمكن أن يساعد التين الشوكي في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. يمكن اعتبار محتواه من الألياف (البكتين) مسؤولاً عن ذلك لأنه يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم. أظهرت التجارب أن التين الشوكي يمكن أن يقلل من مستويات البلازما ومستويات الكوليسترول في الكبد.

3. يحارب الخلايا السرطانية

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مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم وسرطان الرئة، وتمنع نمو الخلايا السرطانية وتمتلك هذه المركبات أيضًا القدرة على إزالة الجذور الحرة وتحسين أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.



4. يمنع القرحة

يمكن أن يسبب كل من الإجهاد البدني والعقلي تغيرات في الغشاء المخاطي المعدي المعوي، ويؤدي إلى قرحة في المعدة. يؤثر التين الشوكي تأثيرًا إيجابيًا على الغشاء المخاطي في المعدة ونتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بالقرحة بشكل كبير عن طريق تناول التين الشوكي .

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5. تنظيم سكر الدم

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يساعد محتوى الألياف والبكتين في التين الشوكي على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

6. ينظف القولون

لا يساعد المحتوى العالي من الألياف في التين الشوكي في خفض مستويات السكر في الدم / الجلوكوز والكوليسترول فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم الأداء العام للقولون. يتم امتصاص كمية كافية من الجلوكوز، ويتم التخلص من الدهون غير الصحية والصفراء الزائدة من الجسم.

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المصدر :بولد سكاي الهندي