شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض الإرهاق الجسدى.. منها الصداع المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد الآثار السلبية للإرهاق إلى كل مجال من مجالات الحياة، بما فى ذلك منزلك وعملك وحياتك الاجتماعية، ويمكن أن يتسبب الإرهاق أيضًا فى حدوث تغييرات طويلة الأمد فى جسمك تجعلك عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا، ومن المهم التعامل مع الإرهاق على الفور، وفقا لما نشره موقع helpguide.



أعراض الإرهاق الجسدى أعراض الإرهاق الجسدى تكون العلامات والأعراض خفية فى البداية، لكنها تزداد سوءًا مع مرور الوقت

- الشعور بالتعب والاستنزاف معظم الوقت.

- انخفاض المناعة والأمراض المتكررة.

- صداع متكرر أو آلام فى العضلات.

- تغير فى الشهية أو عادات النوم.

- الشعور بالفشل والشك بالنفس.

- الشعور بالعجز والحصار والهزيمة.

- الانفصال والشعور بالوحدة فى العالم.

- فقدان الدافع والنظرة المتشائمة والسلبية بشكل متزايد.

- قلة الرضا والشعور بالإنجاز.





نصائح للوقاية من الإرهاق والتعامل معه لاستعادة طاقتك

1 - التواصل الاجتماعى

التحدث وجهًا لوجه مع مستمع جيد هو أحد أسرع الطرق لتهدئة جهازك العصبي وتخفيف التوتر. ليس من الضروري أن يكون الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على إصلاح مسببات التوتر لديك؛ عليهم فقط أن يكون مستمعا جيدًا، شخصًا سيستمع باهتمام دون أن يشتت انتباهه أو يعبر عن حكمه.

2 - أعد تقييم أولوياتك

الإرهاق علامة لا يمكن إنكارها على أن شيئًا مهمًا في حياتك لا يعمل. خذ وقتك في التفكير في آمالك وأهدافك وأحلامك. هل تتجاهل شيئًا مهمًا حقًا بالنسبة لك؟ يمكن أن تكون هذه فرصة لإعادة اكتشاف ما يجعلك سعيدًا حقًا ولإبطاء وإعطاء نفسك وقتًا للراحة والتفكير والشفاء.

3 - التمارين

على الرغم من أنه قد يكون آخر شيء تشعر برغبة في القيام به عندما تشعر بالإرهاق، إلا أن التمرين يقضى على التوتر والإرهاق.

يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميًا أو قسّم ذلك إلى فترات نشاط قصيرة مدتها 10 دقائق. يمكن للمشي لمدة 10 دقائق أن يحسن مزاجك لمدة ساعتين.

4 - ادعم حالتك المزاجية ومستويات الطاقة باتباع نظام غذائي صحي

ما تضعه في جسمك يمكن أن يكون له تأثير كبير على مزاجك ومستويات طاقتك على مدار اليوم، قلل السكر والكربوهيدرات المكررة. قد تشتهي الوجبات الخفيفة السكرية أو الأطعمة المريحة مثل المكرونة والبطاطس المقلية، لكن هذه الأطعمة عالية الكربوهيدرات تؤدي سريعًا إلى تدهور الحالة المزاجية والطاقة.

قلل من تناولك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مزاجك، مثل الكافيين والدهون غير الصحية والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة كيميائية أو هرمونات.